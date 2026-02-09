Agencias

Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Guardar

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un palestino en un ataque contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2024 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el hombre, identificado como Nabil Muhamad Ahmad al Rahal, de 54 años, ha muerto en el ataque contra la localidad de Beit Lahia (norte), un extremo confirmado por fuentes del diario palestino 'Filastin'.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 581 los muertos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego. Así, han resaltado que desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 72.032 palestinos muertos y 171.661 heridos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

François Villeroy de Galhau dimitirá en junio como gobernador del Banco de Francia

François Villeroy de Galhau dimitirá

(Crónica) Las Palmas sigue atascada ante el Burgos

El conjunto dirigido por Luis García volvió a desperdiciar oportunidades ante el rival burgalés, suma cinco jornadas sin lograr triunfos y se aleja de los puestos de ascenso directo tras la actuación decisiva de Ander Cantero

(Crónica) Las Palmas sigue atascada

Eli Lilly compra la biotecnológica Orna Therapeutics por hasta 2.016 millones de euros

Eli Lilly compra la biotecnológica

Novo Nordisk se dispara en Bolsa tras retirar Hims & Hers su píldora para adelgazar

Novo Nordisk se dispara en

(Crónica) Martín Zubimendi allana la victoria del líder Arsenal contra el Sunderland

El conjunto entrenado por Mikel Arteta sumó una cómoda victoria en casa, sumando distancia en la Premier League y consolidando su posición en la cima tras el tanto decisivo de Zubimendi y los goles de Gyökeres ante un rival superado

(Crónica) Martín Zubimendi allana la