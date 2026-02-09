Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

El Ejército de Israel ha matado este lunes a cinco palestinos a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Cuatro de las víctimas, incluida una menor de edad, se corresponden con un bombardeo sobre un edificio de viviendas del barrio de Al Naser de la ciudad de Gaza. Los fallecidos son Ibrahim Farid al Zaanin, Ahmed Sueilem, Atiya Shabat y su hija, Lamia, según fuentes del servicio de ambulancias citadas por el diario palestino 'Filastín'. Además hay varias personas heridas.

Esta mañana un campesino identificado como Jaled Baraka ha muerto al este de Deir al Balá (centro) y un pescador ha resultado herido por el ataque de un dron en la playa de la ciudad de Rafá, en el sur del enclave palestino.

Fuentes palestinas han denunciado nuevas demoliciones en el barrio de Al Zeitún de la ciudad de Gaza y bombardeos de la aviación israelí en el este de la capital gazatí. También ha habido ataques de aparatos israelíes al este de Jan Yunís (sur) y bombardeos de artillería y carros de combate.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de más de una veintena de "terroristas" detenidos la pasada noche en operaciones desarrolladas en Cisjordania para "frustrar intentos terroristas".

Uno de los detenidos estaría implicado en la compra y posesión de armas, según el comunicado militar, que destaca que además los sospechosos preparaban ataques contra fuerzas militares israelíes y contra ciudadanos del Estado de Israel. Otros cuatro sospechosos fueron detenidos en la incursión, de la que no dan más detalles.

En Yabad fueron detenidos otros siete "terroristas" que "participaban en la producción de explosivos y en el tráfico de armas". Otras nueve personas fueron arrestadas durante la operación, incluidos "tres terroristas que intentaron dañar a nuestras fuerzas".

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 581 los muertos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego. Así, han resaltado que desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 72.032 palestinos muertos y 171.661 heridos.