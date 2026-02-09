El Villarreal aprovecha (4-1) el mal momento del Espanyol y vuelve a la senda de la victoria en Liga

El Villarreal CF aprovechó el tropiezo del Atlético de Madrid y le igualó a puntos en la tercera plaza de LaLiga EA Sports 2025-2026, con un encuentro aún pendiente, tras golear 4-1 este lunes en el Estadio de la Cerámica a un RCD Espanyo que sigue en su mal momento.

El conjunto castellonense medía su dubitativo momento de sólo un empate en sus últimos cinco partidos, entre Liga y Champions, ante el catalán, que tampoco está en buen momento y que alargó a seis las jornadas consecutivas sin ganar y con sólo un punto sumado.

Todo tras un encuentro donde el equipo que entrena Marcelino García Toral aprovechó su momento en el tramo final de los primeros 45 minutos y otro buen arreón al inicio de los segundos, que le permitieron hacerse sin problemas con el triunfo para sumar 45 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, para afianzarse en la cuarta plaza y mantener siete puntos sobre el Real Betis.

El partido tuvo mucho ritmo desde el pitido inicial con los dos equipos buscando el área rival, aunque sin grandes ocasiones más allá de un potente disparo de Mikautadze o un gol anulado al Espanyol. Todo cambió hacia el lado local a partir de la media hora cuando el delantero georgiano hizo el 1-0 con un potente remate tras un dejada de Buchanan de cabeza que le ganó el salto a Salinas. Este sería protagonista involuntario minutos después con un autogol minutos después al intentar evitar el disparo a puerta de Moleiro.

Con el 2-0, el conjunto que entrena Manolo González decidió dar un paso hacia delante en busca de un gol que le hiciese recuperar opciones, pero recibió otros dos en pocos minutos tras la reanudación de Pépé y de Moleiro que sentenciaron la victoria del 'Submarino Amarillo' y la cuarta derrota seguida de un Espanyol que se mantiene sexto y que maquilló el marcador con un tardío tanto de Leandro Cabrera.