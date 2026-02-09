El opositor Frente Reformista Iraní denuncia la detención de su líder Azaz Mansouri y de otros dos miembros

El partido opositor Frente Reformista Iraní ha denunciado este domingo la detención por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) de la líder de la formación, Azar Mansouri, así como la del jefe del comité político, Ebrahim Asgharzadeh, y la del integrante Mohsen Aminzadeh.

"Azar Mansouri, jefa del Frente Reformista Iraní, ha sido arrestada en su domicilio por las fuerzas de inteligencia deñ CGRI hace una hora, en cumplimiento de una orden judicial", ha anunciado el partido a través de sus redes sociales, poco antes de advertir también de las detenciones de Asgharzadeh y Aminzadeh de la misma forma.

Asimismo, el Frente Reformista ha afirmado que la Fiscalía de Teherán ha citado a declarar ante los agentes de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria al vicepresidente de la organización, Mohsen Amin, y al secretario de la misma, Badr Sadat Mofidi.

LA FISCALÍA DE TEHERÁN IMPUTA A CUATRO MIEMBROS DE UN GRUPO POLÍTICO

Por su parte, la Fiscalía de Teherán ha anunciado que ha presentado cargos contra miembros de un grupo político y mediático que encubrió los atentados terroristas de enero y afectó la seguridad interna del país, según un comunicado del que se ha hecho eco la agencia iraní Fars, que lo ha vinculado con las detenciones del Frente Reformista.

"Este movimiento, mediante una extensa actividad organizativa en el ciberespacio y entre bastidores, ha intentado exacerbar la situación política y social del país", ha afirmado, alegando que "estos individuos se esforzaron por justificar las acciones de elementos terroristas y perturbar la cohesión nacional".

Pese a no aclarar las identidades de las personas arrestadas, la Fiscalía ha advertido de que cuatro afiliados al movimiento han sido imputados y de que quienes, según la institución, apoyaban activamente a Israel y Estados unidos han sido arrestados, mientras que otros integrantes han sido citados a declarar.

La entidad ha vinculado así a los acusados con las protestas que azotaron al país desde finales de diciembre y cuya represión ha puesto al régimen iraní en el punto de mira de las críticas de múltiples países, especialmente a causa de las cifras de muertos: más de 3.000, según Teherán, y cerca de 6.000, según organizaciones civiles.