EE.UU. acusa a Novo Nordisk de promocionar pastillas adelgazantes con afirmaciones "falsas o engañosas"

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha remitido una carta a la farmacéutica danesa Novo Nordisk en la que asegurado que un anuncio de televisión promocionando su nueva píldora adelgazante contiene información "falsa o engañosa".

La agencia sostuvo en una carta fechada el 5 de febrero a la que ha tenido acceso 'Bloomberg' que dicho 'spot' sugirió "de forma engañosa" que Wegovy, en su formato de comprimidos, ofrecía una ventaja con respecto a otros medicamentos para perder peso. La FDA se mostró especialmente crítica con las frases "vive más ligero" y "un paso adelante".

"Además, sugieren de manera falsa beneficios más allá de la pérdida de peso físico, como alivio emocional, reducción de la carga psicológica, esperanza u orientación para la vida de los pacientes, posicionando el medicamento como una solución a retos vitales más amplios en lugar de un tratamiento para una afección específica", ha explicado en la misiva.

Este mismo lunes, Novo comunció que demandaría a Hims & Hers Health por fabricar imitaciones de sus medicamentos contra la obesidad pese a que Hims había descartado sus planes de vender una versión de la pastilla de Wegovy.

