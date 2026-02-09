Convocadas las ayudas de emergencia social para gallegos residentes en América con escasos recursos

El importe de las ayudas, según la convocatoria, variará entre 500 y 3.000 euros en función de la naturaleza y gravedad de la emergencia que haya generado la solicitud, mientras que el crédito total destinado a esta iniciativa alcanzará los 75.000 euros. Estas medidas de apoyo, enfocadas en situaciones críticas como desastres naturales o circunstancias extraordinarias de carácter sanitario, social o asistencial, han sido impulsadas por la Xunta de Galicia. Tal como informó el Diario Oficial de Galicia (DOG), las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes de manera individual a partir del miércoles 18, a las 9:00 horas, y hasta el 5 de octubre a las 20:00 horas.

De acuerdo con lo publicado por el DOG, la finalidad de este programa se centra en dar respuesta a casos de emergencia social que afectan a gallegos residentes en América con pocos recursos económicos. Las ayudas estarán segmentadas según el tipo de necesidad: subsistencia, vivienda y salud o bienestar social. El procedimiento estipula que, una vez agotado el presupuesto fijado, no se admitirán nuevas solicitudes, lo que supone la inadmisión automática para quienes apliquen después de que se agote el crédito.

Según reportó el DOG, las personas que resulten beneficiarias dispondrán de diez días para comunicar a la Xunta su decisión de aceptar o rechazar la ayuda desde que la administración les notifique su asignación. Además, los solicitantes contarán con un plazo máximo hasta el 5 de diciembre de 2026 para presentar toda la documentación justificativa que acredite el uso de los recursos otorgados.

La resolución de la Xunta responde a la detección de situaciones graves de necesidad que se han producido entre gallegos en el exterior sin recursos económicos suficientes. El Ejecutivo autonómico explicó que esta convocatoria busca intervenir en casos donde la carencia de apoyo podría llevar a procesos de exclusión social, según detalló el propio boletín oficial.

En cuanto a los potenciales destinatarios, el DOG especificó que podrán acceder a estas ayudas quienes demuestren insuficiencia de recursos para afrontar gastos derivados de situaciones de emergencia. Entre los requisitos figura la incompatibilidad con cualquier otra ayuda similar procedente de la Administración Pública. Los solicitantes tendrán que justificar detalladamente la emergencia correspondiente y la falta de medios para resolverla por otras vías.

Los beneficiarios a los que se dirige la medida, puntualizó el medio oficial, son personas nacidas en Galicia pero residentes en países de América donde España haya reconocido una base de cálculo para prestaciones asociadas a necesidades. También podrán solicitar este respaldo los hijos e hijas de gallegos emigrantes, siempre que residan en esos países y acrediten una vinculación con algún ayuntamiento gallego de por lo menos tres meses de antigüedad antes de la presentación de la solicitud.

La normativa añade que los nietos y demás descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad solo podrán aplicar en los supuestos de emergencia relacionados con la salud, según recogió el DOG. Por otra parte, el procedimiento de solicitud estará habilitado tanto en modalidad digital como con opción presencial a través de determinadas entidades colaboradoras instaladas en países de América, facilitando así el acceso a quienes puedan tener dificultades con los trámites en línea.

El DOG determinó que, en caso de que el volumen de solicitudes supere la cuantía global destinada, se priorizarán los expedientes en función de la gravedad y el tipo de emergencia expuesta. Esta disposición tiene como objetivo principal garantizar que los recursos lleguen primero a quienes enfrentan las situaciones más críticas, conforme a lo publicado por el propio órgano oficial.

Las personas interesadas deberán tener en cuenta los plazos tanto para la presentación de documentación como para la notificación de la aceptación o renuncia de la ayuda. Además, la Xunta remitió el aviso de que la presentación parcial, incorrecta o extemporánea de la documentación solicitaría la revisión o incluso la denegación del apoyo económico, según resaltó el DOG.

Esta convocatoria de la Xunta de Galicia se enmarca dentro de las políticas de atención a la emigración, centradas en ofrecer apoyo a ciudadanos gallegos en el extranjero que, por causas sobrevenidas, ven amenazada su supervivencia básica, la capacidad para mantener una vivienda digna o la cobertura de necesidades de salud y bienestar social. La administración autonómica declaró que, con esta nueva partida para 2026, persigue evitar que aumenten los casos de exclusión social en la diáspora gallega, dando respuesta a las situaciones más urgentes según el orden de presentación y valoración de las solicitudes.

El DOG aclaró que todas las gestiones, tanto para la emisión de las solicitudes como para el seguimiento del proceso, podrán realizarse desde el exterior y estarán adaptadas a la realidad de los migrantes gallegos, con la intención de garantizar la equidad en el acceso a estas prestaciones de emergencia.