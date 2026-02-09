Agencias

Bruselas acusa a Meta de violar las reglas de competencia por vetar WhatsApp a proveedores rivales de IA

La Comisión Europea ha acusado a Meta de violar las reglas europeas de competencia por las trabas que el gigante tecnológico pone en el acceso a su plataforma de mensajería WhatsApp por parte de proveedores rivales de Inteligencia Artificial (IA), por lo que reclama cambios a la compañía que eviten "daños graves e irreparables" en el mercado europeo.

El caso se remonta a diciembre del pasado año, cuando los servicios comunitarios iniciaron una investigación formal para aclarar si la nueva política de Meta impedía a los proveedores de IA comunicarse con sus clientes a través del servicio para empresas 'WhatsApp Business' si la IA es el servicio principal que ofrecen estas empresas a sus clientes.

Con esta práctica, anunciada en octubre del pasado año pero en plenamente en vigor desde el 15 de enero de este año, el único asistente de IA disponible en WhatsApp es la propia herramienta de Meta, lo que supone que sus competidores quedan excluidos.

El Ejecutivo comunitario ha remitido por tanto un pliego de cargos a la compañía advirtiendo de que esta política supone una violación de las reglas de competencia de la Unión Europea y pide cambios a la compañía para revertir la situación.

