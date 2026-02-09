Andbank Wealth Management ficha a Gaspar Ariño como gestor de renta variable

Andbank Wealth Management ha decidido incorporar a Gaspar Ariño como gestor de renta variable, reforzando el equipo liderado por Rodrigo Utrera, según ha informado este lunes en un comunicado.
Ariño cuenta con más de 20 años de experiencia en análisis de compañías y gestión de fondos de inversión. Durante la última década fue analista senior en Montaro Asset Management.
Anteriormente, desarrolló su carrera como analista en Governance for Owners donde formó parte del equipo de inversiones del GO European Focus Fund, y como gestor de fondos en Allianz Popular España.
Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Además, cuenta con un máster ejecutivo en Administración y Dirección de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) por el IESE y es analista financiero certificado (CFA).