La Ley de Simplificación Administrativa, Mercosur, sanidad, vivienda o empleo, en el pleno del Parlamento del miércoles

La Ley de Simplificación Administrativa, o diversas propuestas y preguntas relacionadas con Mercosur, sanidad, vivienda o empleo serán algunas de las cuestiones que se van a debatir en el pleno del Parlamento de La Rioja previsto para el próximo miércoles 11 de febrero.

El orden del día comenzará con la designación de miembros del Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo y del Consejo Consultivo de La Rioja, para continuar con las preguntas orales a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, que aún están sin determinar.

En el amplio capítulo de preguntas orales al Ejecutivo, Héctor Alacid, por Vox, pedirá explicaciones sobre "qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de La Rioja para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente al impago de la renta en viviendas alquiladas"; desde el PSOE Miguel González de Legarra preguntará "cómo valora el Gobierno la situación actual de la sanidad pública de La Rioja" y Teresa Villuendas, sobre "cómo valora el Gobierno de La Rioja el regreso a la actividad docente, en los centros educativos, tras el periodo vacacional de Navidad".

También por el grupo socialista, Ricardo Velasco planteará una cuestión sobre "cómo valora la evolución del empleo en La Rioja durante el año 2025"; mientras que, por Podemos-IU, Henar Moreno reclama explicaciones sobre "los preocupantes datos que arroja el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja".

De nuevo por los socialistas, Sergio Astola quiere saber "cómo valora el Gobierno de La Rioja el equilibrio de su política de vivienda entre las medidas con efectos a medio y largo plazo y la atención a las necesidades actuales de acceso a la vivienda de la ciudadanía riojana".

Acto seguido, Héctor Alacid planteará otra pregunta, en este caso sobre "qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno de La Rioja para defender a los agricultores y ganaderos riojanos frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permite la entrada masiva de productos de terceros países sin las mismas exigencias laborales que se imponen al campo español".

Para cerra el turno, el Grupo Popular va a realizar varias preguntas: "cómo valora el Gobierno de La Rioja el funcionamiento del servicio ferroviario en nuestra comunidad"; "qué incidencia cree que tendrá en las familias riojanas el aumento de la ayuda para dependientes en residencias privadas"; "de qué forma debe unir ciencia, cultura y turismo la anunciada exposición AutorlA"; "qué prioridades debe atender la futura PAC para dar respuesta a la situación del sector agropecuario riojano".

También cuestionarán los 'populares' sobre "qué acciones se están llevando a cabo para adaptar la Formación Profesional a las necesidades del tejido productivo de La Rioja"; y "cómo afecta a la Comunidad Autónoma de La Rioja el hecho de que, en febrero de 2026, España se encuentre en su tercer ejercicio consecutivo con unos presupuestos generales del Estado prorrogados que fueron aprobados en diciembre de 2022".

INTERPELACIONES

En el apartado de Interpelaciones, habrá una de Podemos-IU relativa "a la política general del Gobierno en materia de Agricultura y Ganadería"; y dos del PSOE, relativas "a la política general en materia de Cooperación Internacional del Gobierno de La Rioja" y sobre "política general del Gobierno en materia de agricultura".

En las mociones consecuencia de interpelación, el PSOE plantea que "el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a poner en funcionamiento, con la mayor urgencia posible y con preferencia en su tramitación, una línea de ayudas extraordinarias para aliviar el coste de los combustibles a los agentes comerciales de La Rioja similar a la que se abrió para los inscritos bajo el epígrafe 511, Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

PROPOSICIONES NO DE LEY.

Respecto a las PNL, la primera la presenta el PSOE, relativa a que el Parlamento de La Rioja "inste al Gobierno de La Rioja a que rectifique de inmediato, cumpla el acuerdo y garantice la financiación y planificación necesarias para que la Universidad de La Rioja oferte para el próximo curso académico las 150 plazas en Enfermería".

La segunda, también socialista, es "relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a que evalúe la conveniencia de ordenar y aumentar, si fuera necesario, el número de frecuencias que conectan Nájera con Logroño, para dar respuesta a las necesidades de su población; y que el Gobierno de La Rioja cambie los horarios en las conexiones entre Nájera y Logroño, iniciándose antes en el comienzo de la jornada diaria y retrasándose en el final de esta".

En tercer lugar, el Grupo Podemos-IU lanza una propuesta "relativa a que el Parlamento de La Rioja acuerde reafirmar su compromiso con los derechos humanos, el derecho internacional y la paz como único marco posible de unas relaciones internacionales justas y democráticas; y rechazar, igualmente, cualquier forma de uso o amenaza de uso de la violencia contra Estados soberanos por parte de otros".

Por parte de Vox, hay varias PNL: la primera, "relativa a reforzar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias y a promover el cese del ministro por su responsabilidad política en el grave accidente de Adamuz (Córdoba); la segunda, "relativa al salario mínimo interprofesional y la adopción de medidas para paliar los efectos de la subida de los precios y el coste de la vida".

También por parte de Podemos-IU se propone otra cuestión "relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a remitir una circular a todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja instando a garantizar los derechos fundamentales de estudiantes y profesorado, tales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la igualdad y el derecho a la educación, y a evitar interpretaciones arbitrarias o prácticas discriminatorias en la aplicación de las normas internas de los centros".

Y por último, por parte del PP, se plantea una PNL "relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de España a manifestar en el seno del Consejo Europeo que España está en contra de la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur-UE y que este no debe ponerse en marcha hasta que el Parlamento Europeo lo ratifique en votación, así mismo, trabajar en la búsqueda de apoyos de otros Gobiernos; y a solicitar formalmente a la Comisión Europea que no ponga en marcha de manera provisional la aplicación del acuerdo Mercosur-UE".

Para cerrar el pleno, con el que se reanuda el periodo de sesiones, se debatirá el Proyecto de Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa.