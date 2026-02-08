Agencias

La Administración Trump niega el regreso a EEUU a una estudiante universitaria deportada por error a Honduras

Guardar

El Gobierno de Estados Unidos ha negado la posibilidad de regresar al país a una estudiante universitaria deportada por error a Honduras mientras viajaba para pasar Acción de Gracias con su familia en Texas, después de que un juez federal instase al presidente Donald Trump a mediados de enero a "rectificar" en el plazo de 21 días, plazo que vencía este pasado viernes.

Desde el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense alegan que la joven, Any Lucía López Belloza, "parece inadmisible en los Estados Unidos" y argumentan que "dicha negativa se debe al hecho de que la solicitante estaba sujeta a una orden final de deportación y, por lo tanto, su arresto, detención y deportación estaban autorizados por el estatuto y la Constitución", según declaraciones recogidas por ABC News.

Aceptar su petición de regreso es, por tanto, en palabras de la fiscal federal Leah Foley, "inviable". Si López fuera devuelta a EEUU, lo haría "sujeta a detención y expulsión inmediatas con base en una orden de deportación definitiva", ha subrayado Foley antes de recordar que el Secretario de Estado no tiene la competencia legal para emitir visados unilateralmente, por lo que tampoco se le concedería un visado de estudiante, como había solicitado su defensa.

Esta decisión tiene lugar después de que --el pasado 16 de enero-- el juez de distrito Richard Stearns urgiese a Trump a "rectificar" el "error" cometido al deportar a López, insistiendo en que la "solución más sencilla" --y la recomendada por el magistrado al cargo del caso-- era que el Departamento de le otorgase un visado de estudiante "para que pudiera continuar con sus estudios mientras su status migratorio se resuelve".

Así las cosas, Richard Stearns concedió 21 días a la Administración Trump para comunicar la forma en la que procedería, y dando al Gobierno estadounidense "la oportunidad de rectificar el error que reconoce haber cometido en el aso de Any antes de emitir cualquier otra orden".

Este primer dictamen vio la luz en un momento de creciente tensión social en el que la movilización contra las políticas antiinmigración de Donald Trump no ha hecho sino aumentar en distintos estados del país, siendo la ciudad de Minneapolis uno de los principales focos de las protestas, que se avivaron después de que un agente del servicio fronterizo estadounidense (ICE) matase a tiros en esta ciudad a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Liberados tres colaboradores de un senador colombiano retenidos tras un ataque mortal en el este del país

Tras horas de incertidumbre en Arauca, tres miembros del equipo de Jairo Castellanos recuperan la libertad tras ser raptados por hombres armados, mientras las autoridades buscan a los responsables del ataque que dejó dos escoltas fallecidos

Liberados tres colaboradores de un

El fenómeno surcoreano BTS llenará Seúl de instalaciones para promocionar su nuevo álbum

Infobae

Una explosión en una mina del centro de Colombia deja seis personas atrapadas

Infobae

Zelenski apunta a una nueva ronda de negociaciones con Rusia en suelo estadounidense

Volodimir Zelenski confirmó que tras el reciente canje de detenidos y pocas concesiones en los encuentros previos, se preparan futuras conversaciones en Estados Unidos, en busca de soluciones que aseguren la paz y la estabilidad regional

Zelenski apunta a una nueva

Venezuela afea a Perú que "opine de democracia" tras su encuentro con la opositora Machado en Washington

El canciller venezolano criticó el respaldo de Perú a la líder opositora Machado durante una visita en Estados Unidos y acusó al Ejecutivo peruano de carecer de legitimidad democrática tras la destitución de Pedro Castillo en 2022

Venezuela afea a Perú que