India y Malasia acuerdan reforzar su cooperación en defensa y energía en visita de Modi

Kuala Lumpur, 8 feb (EFE).- Los gobiernos de India y Malasia acordaron este domingo reforzar su cooperación en materia de defensa y energía, entre otro abanico de temas, durante la visita del presidente indio, Narendra Modi, al país del Sudeste Asiático.

La visita de Modi viene enmarcada en la búsqueda de nuevos mercados para el gigante del sur de Asia, precedido por el reciente acuerdo comercial entre India y la Unión Europea; y la diversificación de sus fuentes de energía, tras meses de presión estadounidense para que Nueva Delhi compre menos crudo ruso.

El presidente indio, quien llegó ayer a Malasia, se reunió hoy con su par, Anwar Ibrahim, para firmar una decena de memorandos de entendimiento en temas que también incluyen educación, comercio, salud, ciencia y agricultura.

Ambos líderes destacaron los avances de la empresa estatal malasia de petróleo y gas PETRONAS "en el panorama de las energías renovables y el hidrógeno verde de India".

Y subrayaron en un comunicado conjunto, "el amplio potencial para una mayor colaboración en iniciativas de energía solar a gran escala, aprovechando la experiencia de Malasia para impulsar soluciones de energía limpia y alcanzar ambiciones mutuas de cero emisiones netas".

El viaje de Modi a Malasia coincide con el anuncio del sábado del acuerdo interino entre India y Estados Unidos que sienta las bases para su pacto comercial bilateral, al fijar un arancel recíproco del 18 % y activar la eliminación inmediata de los gravámenes punitivos que Washington aplicaba a los productos indios.

Aunque ese texto no hace mención explícita a Rusia ni al petróleo, el compromiso de la India de priorizar la compra de energía estadounidense apunta a un giro estratégico para Nueva Delhi, tras meses de presión por sus importaciones de crudo ruso.

Por otro lado, en materia de defensa, los dirigentes indio y malasio aplaudieron hoy "la creciente cooperación marítima" entre ambos países, así como los intercambios militares y la mayor colaboración de los Ejércitos.

En 2025, el comercio total entre Malasia e India alcanzó los 18.590 millones de dólares estadounidenses, según cifras de malasia. EFE

