Evenepoel se adjudica la Volta a Valencia y Raúl García Pierna gana la última etapa

El triunfo de Raúl García Pierna en Valencia representó su primer éxito con el equipo Movistar, imponiéndose en la línea de meta tras una jornada final de alta exigencia en la Volta a la Comunitat Valenciana. Según reportó el medio, la etapa se vio marcada por una sucesión de fugas y caídas, elementos habituales en los trazados definidos por la montaña valenciana, aunque el liderato general nunca estuvo en entredicho para el belga Remco Evenepoel, quien consolidó su posición de líder y se llevó la ronda valenciana sin sobresaltos.

El medio informó que el ciclista belga del Red Bull-BORA-hansgrohe, que había asegurado la victoria en la etapa reina previo al cierre del sábado, afrontó la última jornada con ventaja y sin presión, lo que le permitió gestionar el recorrido corto de 95 kilómetros entre Bétera y Valencia de forma controlada. La ruta incluyó dos ascensiones al alto del Garbí, un puerto que sirvió de escenario tanto para los intentos de fuga como para recortar el pelotón de aspirantes al triunfo de etapa.

La dinámica de la carrera, reportó el medio, incluyó una veintena de ciclistas que se adelantaron desde el arranque, incrementando el ritmo y eliminando participantes en cada subida. La estrategia de los equipos permitió mantener la tensión a lo largo del día, favoreciendo el espectáculo y las alternativas en cabeza de carrera. A pesar de los intentos de otros corredores por mantener las opciones, solo unos pocos lograron resistir hasta el tramo final.

En ese escenario, García Pierna consiguió imponerse en el esprint decisivo ante Emil Herzog, del mismo Red Bull-BORA-hansgrohe de Evenepoel, mientras Jasper Schoofs, integrante del Soudal-QuickStep, ocupó el tercer lugar. El éxito del corredor español no solo significó su primera victoria bajo los colores de Movistar, sino que también destacó la competitividad del grupo de escapados ante la vigilancia del pelotón principal.

El medio detalló que, pese a los incidentes y el elevado ritmo, Remco Evenepoel no enfrentó amenazas reales en la clasificación general. Terminó en lo más alto del podio, seguido a poco más de medio minuto por João Almeida, del UAE Team Emirates-XRG, y por el italiano Giulio Pellizzari, compañero de equipo en el Red Bull-BORA-hansgrohe. Este logro supone la primera conquista del ciclista belga en la ronda valenciana tras haberse quedado con el segundo puesto en el año 2022.

Evenepoel ratificó así una transición exitosa a su nuevo equipo, sumando al palmarés la Volta a la Comunitat Valenciana y dejando clara su superioridad desde la etapa reina. Las caídas y la dureza de la última jornada no alteraron la pelea por la clasificación general, que se resolvió a favor del belga, consolidando su posición como uno de los ciclistas más destacados del pelotón internacional, según publicó el medio.