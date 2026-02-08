Domingo, 8 de febrero de 2026 (02:00 GMT)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - El exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura se miden en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, con las encuestas que dan ventaja al primero.

IRÁN PROTESTAS

Teherán - En las calles de Teherán han desaparecido los antidisturbios y el toque de queda informal terminó, pero los iraníes no olvidan que hace apenas un mes miles de personas fueron masacradas por la represión de las protestas, mientras las autoridades tratan de pasar página y se preparan para celebrar el aniversario de la Revolución Islámica.

- Además se enviará un análisis sobre la situación del recuento de víctimas mortales.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Sin que la fase dos del acuerdo impulsado por Estados Unidos en Gaza avance, la población palestina sigue sufriendo los ataques diarios del Ejército israelí, que ya ha matado en el enclave a más de 72.000 personas desde el inicio de la ofensiva.

- Una caravana de vehículos marcha en protesta por la inacción del gobierno israelí y el auge de la violencia organizada en las comunidades árabes del norte de Israel.

UCRANIA GUERRA

Leópolis - Decenas de pinturas marítimas de la colección del Museo de Arte de Odesa, dañado por los ataques rusos, se exhiben por primera vez en Leópolis desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que se esfuerza por recuperar el patrimonio de los pintores Iván Aivazovski y Arjip Kuindzhi en medio de las narrativas imperiales de Rusia y la continuada lucha por el control del mar Negro. Por Rostyslav Averchuk

CUBA EEUU

La Habana - La escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU. y el asedio petrolero de Washington a un país en su peor crisis económica en décadas han llevado a gobiernos de América y Europa a lanzar advertencias a sus potenciales turistas, amenazando un sector clave para la economía de la isla.

VENEZUELA EEUU

Caracas - A los 12 días de salir de prisión, y después de permanecer casi cuatro años detenido en Venezuela, a Ramón Centeno se le murió su madre. Periodista, expreso político y exmilitante del partido de Hugo Chávez, Centeno siente que el chavismo lo marginó.

JAPÓN ELECCIONES

Tokio - Japón celebra unas elecciones generales anticipadas, convocadas por la primera ministra, Sanae Takaichi, apenas tres meses después de llegar al poder tras la dimisión de su antecesor, Shigeru Ishiba, y en las que busca aprovechar su elevado índice de apoyo para que su partido recupere la mayoría parlamentaria de la que solía gozar.

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok - Tailandia celebra elecciones anticipadas convocadas por el primer ministro, el conservador Anutin Charnvirakul, en las que se medirá la fuerzas con el movimiento reformista, favorito según los sondeos, en unos comicios que supondrán la ruptura con los poderes tradicionales o el continuismo.

- El país celebra en paralelo un referéndum sobre el cambio de la Constitución militar.

ISRAEL AUSTRALIA

Sídney - El presidente de Israel, Isaac Herzog, inicia una visita de cuatro días a Sídney, invitado por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el atentando antisemita del pasado 14 de diciembre en la turística playa de Bondi.

JORDANIA VIOLENCIA MACHISTA

Amán - Hace unos días la abogada Zeina Mayali fue asesinada a manos de su hermano en su hogar familiar, al norte de Amán. Zeina, de 30 años, era un ejemplo de mujer independiente y trabajadora, pero no se libró del ciclo de violencia machista en el seno de las familias que muchas mujeres sufren en Jordania. Por Hayat al Dbeas.

SUPER BOWL

Santa Clara - Bad Bunny encabeza el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la identidad cultural latina en la era más tensa de EE.UU..

AGENDA INFORMATIVA

América

Cochabamba.- BOLIVIA MÚSICA.- El tradicional Festival del Acordeón y la Concertina se realiza en el centro de Bolivia en Cochabamba para celebrar las costumbres de la región en el marco de las actividades del Carnaval en el país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- México atraviesa la tercera gran crisis económica de su era moderna, pero debe dejar de satanizar el pasado, aprender de sus errores y enfrentarse a los cambios tecnológicos para salir avante en el futuro inmediato, asegura a EFE el académico e investigador, José López-Portillo Romano. (Texto) (Foto)

Montería (Colombia).- COLOMBIA LLUVIAS (Entrevista).- El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, asegura en una entrevista con EFE que su departamento enfrenta una emergencia por inundaciones "sin precedentes", con el 80 % de sus municipios afectados por las lluvias en esta zona del noroeste de Colombia. Por Esneyder Negrete (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Benidorm (España).- BENIDORM FEST.- Rueda de prensa de los 18 participantes de Benidorm Fest, un día antes de la celebración de la primera semifinal. (Texto)

París.- FLAMENCO BIENAL.- La Bienal de Flamenco de Sevilla saca este domingo a relucir su dimensión más internacional en París, en un acto en el prestigioso Teatro Chaillot -uno de los grandes centros europeos de la danza y la creación escénica- en el que se presenta la que será su edición XXIV, que comenzará en septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- La cojefa del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Bärbel Bas, hace declaraciones después del retiro de dos días de inicio de año del Comité Ejecutivo de la fuerza.

París.- PAPELES EPSTEIN.- El ministro de Exteriores francés, Jean-Nöel Barrot, ha convocado este domingo al exministro socialista Jack Lang para que explique sus vínculos pasados ​​con Jeffrey Epstein, mientras crecen las voces que piden su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe de París. (Texto)

Sarajevo.- ELECCIONES BOSNIA.- Elecciones parciales presidenciales en la República Srpska, la entidad serbobosnia en Bosnia y Herzegovina, tras la anulación de los resultados las elecciones regulares celebradas el 23 de noviembre debido a numerosas irregularidades electorales. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA ARTE.- Galerías de arte de toda España se han puesto en huelga esta semana en protesta por el 21 % de IVA que siguen pagando, pese a la directiva de la UE que propone uno reducido, y que las coloca en una clara desventaja competitiva frente a otros países a los que están acudiendo los coleccionistas. (Texto) (Foto)

Oriente Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Una caravana de vehículos marcha en protesta desde la ciudad arabe-israelí de Shfaram hasta Jerusalén a fin de denunciar la delincuencia, la inacción del gobierno y el auge de la violencia organizada en las comunidades árabes del norte de Israel. (Texto) (Foto) (Video)

Trípoli.- LIBIA JUSTICIA.- Vista del caso de la masacre en la prisión libia de Abu Salim de 1996, en la que murieron más de 1.200 presos, un suceso considerado como precursor de la revolución de 2011 que condujo a la caída del dictador de Libia Muamar al Gadafi.

Argel.- ARGELIA GAS ATAQUE.- Juicio contra los presuntos autores del asalto terrorista de 2013 en la planta de gas de Tiguentourine, en el sur de Argelia, en el que se secuestró a centenares de trabajadores, incluido decenas de extranjeros.

Riad.- FERIA MUNDIAL DE DEFENSA.- Arabia Saudí celebrará la tercera edición de la Feria Mundial de Defensa 2026 (World Defense Show) en Riad, del 8 al 12 de febrero. El evento contará con participantes especializadas en la industria de defensa y seguridad.

Asia

Nueva Delhi.- INDIA ARTE.- La Feria del Arte de la India celebra desde este jueves y hasta el 8 de febrero su 17.ª edición en Nueva Delhi, con la participación record de 123 galerías e instituciones y en plena expansión del mercado artístico indio, impulsado por el crecimiento económico, el aumento del coleccionismo interno y la inversión extranjera.

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Tailandia celebra elecciones anticipadas convocadas por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, que gobierna en minoría y llegó al poder sustituyendo el pasado agosto a su predecesora, Paetongtarn Shinawatra, caída en desgracia por criticar el Ejército.

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- 78º aniversario del establecimiento formal del Ejército Popular de Corea del Norte 1948, usualmente hay desfiles y exhibiciones de armas.

Sídney.- ISRAEL AUSTRALIA.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, inicia una visita de cuatro días a Sídney, invitado por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el atentando antisemita del pasado 14 de diciembre en la turística playa de Bondi.

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- El partido opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) convoca este domingo una protesta con motivo del segundo aniversario de las elecciones generales de 2024.

