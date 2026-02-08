Agencias

Ayuso tacha de "caradura" a Zapatero por ir a Venezuela a "blanquear a responsables del éxodo y de presos políticos"

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "caradura" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por ir a Venezuela a "blanquear a los responsables del éxodo de más de ocho millones de personas y de los miles de presos políticos".

Lo ha manifestado este domingo en la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña, celebrada en la localidad de San Lorenzo de El Escorial después de que Zapatero haya participado en unas jornadas sobre paz y convivencia invitado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Va a ir a por todo, con o sin parlamento. Si estás conmigo, bien, y si no, prepárate. Así han acabado con Venezuela y con Cuba. Eran de los países más ricos. El caradura de Zapatero, como hizo con ETA, ahora va a blanquear a los responsables del éxodo de más de ocho millones de personas y de los miles de presos políticos", ha criticado.

La dirigente madrileña ha cargado contra el expresidente del Gobierno, quien "no vio nada irregular en las elecciones que Nicolás Maduro y Delcy robaron al pueblo de Venezuela" y que ahora "está propuesto a ponerse a la cabeza para que digan que el régimen estaba compuesto por gente de paz y quienes quieren justicia, verdad y libertad sean los fascistas".

"Eso es lo que quieren. Que Delcy y Otegui son gente de paz y quienes quieran denunciar tanta hipocresía y tanta mentira son los que no la quieren", ha reprochado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán califica como "un buen comienzo” la reunión con EE.UU. y se emplaza a otro encuentro

Irán califica como "un buen

Washington asegura que un tratado de armas nucleares sin China dejará a EEUU y sus aliados "menos seguros"

Marco Rubio advierte ante la comunidad internacional que un nuevo marco para controlar el arsenal atómico debe incluir la expansión de China, resaltando que solo así se podrá garantizar protección eficaz para socios estratégicos estadounidenses

Washington asegura que un tratado

El líder del Polisario reitera que "el pueblo saharaui tiene la última palabra en la determinación de su futuro"

Brahim Ghali rechaza la propuesta marroquí e insiste en que la decisión sobre el futuro del Sáhara Occidental compete únicamente a sus habitantes, subrayando la importancia del derecho a la autodeterminación y la necesidad de una solución conforme al derecho internacional

El líder del Polisario reitera

Cayetano Rivera y Tamara Gorro, pareja sorpresa

Cayetano Rivera y Tamara Gorro,

Padilla advierte del riesgo de simplificar la información sobre salud y pone como ejemplo el caso de Marcos Llorente

La autoridad sanitaria critica la difusión de consejos relacionados con el bienestar sin respaldo científico y advierte que mensajes excesivamente simplificados propician confusión entre el público general, urgiendo acciones institucionales para combatir bulos y proteger a colectivos más frágiles

Padilla advierte del riesgo de