12-11. Los Charros vencen en entradas extras a los Tomateros y ganan la Serie del Caribe

Guadalajara (México), 7 feb (EFE).- Los Charros de Jalisco derrotaron este sábado por 12-11 en 10 entradas a los Tomateros de Culiacán para ganar su primer título de la Serie del Caribe de Béisbol, el décimo para un equipo mexicano en el torneo.

En el final del décimo acto, cuando Culiacán ganaba por 11-10, de manera inconcebible el lanzador Lupe Chávez tiró dos envíos descontrolados ('wild') para abrirle a las puertas del 'home' a la carrera del empate y la de la victoria de Charros.

Los de Jalisco se fueron delante en la segunda entrada con un ramillete de tres carreras. Leo Heras recibió boleto, Santiago Chávez y Connor Hollis pegaron hits, éste último para empujar el 1-0. Julián Ornelas impulsó una carrera al recibir boleto y Michael Wielansky, otra con sencillo.

Sin pegar imparables, Culiacán descontó una en el tercero. Estevan Florial y Jassson Atondo recibieron pasaportes; Román Solís los adelantó con un toque de bola de sacrificio y Carlos Sepúlveda puso en el 'home' a Florial con una rola.

El abridor Wilmer Ríos fue sustituido por el cubano Odrisamer Despaigne. El habanero Le regaló una base por bolas a Leo Heras, permitió un sencillo de Santiago Chávez, otro de Hollis, productor de una carrera, y uno de Michael Wielansky, que impulsó dos.

Los Charros fueron por más y anotaron dos en el cuarto con hit de Mateo Gil y jonrón de Bligh Madrid.

Cuando el partido parecía de un solo lado, 9-1 en favor de Jalisco, los Tomateros se rebelaron y anotaron seis en el quinto episodio para acercarse 9-7 al combinar siete imparables con un doble del panameño Allen Córdoba.

Un cuadrangular de Víctor Mendoza acercó a los 'guindas' 9-8 en el sexto, pero en el séptimo Charros volvió a tomar ventaja de dos con sencillo de Connor Hollis y doble de Julián Ornelas, favorecido por un mal fildeo de Florial en el jardín izquierdo.

Los Tomateros empataron el duelo 10-10 en el noveno acto con pelotazo al cubano Yadir Drake y otro jonrón de Mendoza.

En el décimo, el corredor fantasma Estevan Florial avanzó de segunda a tercera base con un toque de bola de sacrificio de Jasson Atondo y anotó con un elevado de Román Solís.

Connor Hollis puso en tercera al 'fantasma' de los Charros, Alexis Wilson, sustituido por Cristopher Gastélum. Chávez le dio boleto a Ornelas y con una rola de Wielansky puso out en 'home' a Gastélum. Willie Calhoun recibió boleto y con Mateo Gil al bate, el pitcher lanzó un 'wild' para propiciar el 11-11.

Gil llegó a primera con base or bolas y con Bligh Madrid al bate, otra vez el Chávez enterró un envío y permitió que Wielansky anotara la carrera de la victoria.

Hollis fue el mejor bateador de Charros, al ligar de 5-4 con tres carreras impulsadas y Víctor Mendoza el más sobresaliente de Tomateros al irse de 5-3 con dos jonrones y tres empujadas.

Ganó César Gómez, quien sacó un out; y perdió Chávez.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Tomateros 0 0 1 0 6 0 1 0 2 1 11 13 1

Charros 0 3 4 2 0 0 1 0 0 2 12 14 1

Ganó: César Gómez (1-0)

Perdió: Lupe Chávez (0-1).

Jonrones: Charros: Bligh Madris; Tomateros: Víctor Mendoza (2).EFE

(fotos)