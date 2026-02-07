Agencias

Zelenski dice que Trump quiere poner fin a la guerra en junio

Berlín, 7 feb (EFE).- El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto poner fin a la guerra el próximo mes de junio.

"Han dicho que quieren hacerlo todo en junio. Y harán todo para asegurar que la guerra termine", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la agencia ucraniana 'Ukrinform'.

"Los estadounidenses están proponiendo que las partes pongan fin a la guerra este verano. Y probablemente metan presión a las partes de acuerdo con su agenda. ¿Por qué este verano? Entendemos que sus asuntos internos en Estados Unidos tienen un impacto y serán incluso más relevantes para ellos", explicó el presidente ucraniano.

Zelenski aludió a las próximas citas electorales en Estados Unidos, votaciones que "serán más importantes" para los políticos estadounidenses que asuntos internacionales.

El Congreso de Estados Unidos se renovará en noviembre de este año, tras unas elecciones previstas para el 3 de noviembre, mientras que el Senado lo hará parcialmente en esa jornada de cita con las urnas, pues hay 35 de los 100 escaños de esa cámara en liza.

Entre tanto, Zelenski apuntó que ya han propuesto a los representantes estadounidenses un plan secuenciado para llegar a la paz, en el que se especifican los pasos a dar por cada una de los contendientes.

"Si los rusos están listos para acabar con la guerra, es importante fijar los términos", abundó el presidente ucraniano. EFE

