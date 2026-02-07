Agencias

Universitario se despide de su joya de 18 años que no debutó en Perú y cautivó al Betis

Lima, 7 feb (EFE).- El central peruano Rafael Guzmán, de 18 años y 1,90 metros de estatura continuará su carrera en el Real Betis español, que ha pagado a Universitario de Deportes el 70 por ciento de sus derechos deportivos, informó este sábado el club peruano.

"Rafael Guzmán, integrante del primer equipo proveniente de nuestras divisiones menores, continuará su carrera profesional en el Real Betis de España", anunció el tricampeón peruano.

Guzmán emergió el año pasado en minutos de partidos amistosos de de pretemporada, pero no llegó a debutar en la primera división peruana.

En 2024 tuvo una pasantía en el Real Betis y desde entonces permaneció en el radar de los Verdiblancos, que ahora esperan llevarlo para un periodo de adaptación en el Juvenil A.

El equipo crema conservará el 30 por ciento de los derechos del jugador nacido el 26 de enero de 2008 en Lima.

El entrenador de la U, el español Javier Rabanal, pretendía contar con Guzmán en la presente temporada. EFE

