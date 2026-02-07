Un problema técnico provoca colas en controles fronterizos en el aeropuerto Bruselas

Bruselas, 7 feb (EFE).- Un problema técnico con las puertas electrónicas en el aeopuerto de Zaventem, en Bruselas, afectó a los controles fronterizos para los vuelos de fuera del espacio Schengen y generó largas colas desde el viernes por la noche.

"El problema técnico afecta a las puertas electrónicas, y los controles se realizan en los mostradores. Esta situación podría provocar tiempos de espera más largos", declaró un portavoz del aeropuerto a medios belgas.

A causa de este fallo técnico, los pasajeros de vuelos que no provienen de los 29 países del espacio de libre circulación europeo deben utilizar los mostradores de facturación manual, lo que ha generado interrupciones en el aeropuerto y colas de hasta dos horas durante le viernes por la noche.

Según la portavoz, nueve vuelos se vieron afectados el viernes por la noche y todavía se desconoce el origen de lo sucedido.

El problema seguía sin resolverse este sábado, informaron medios locales. Los vuelos de salida con destino a países que no pertenezcan al espacio Schengen también se han visto afectados esta mañana. EFE