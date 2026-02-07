Ucrania confirma su participación en posible encuentro trilateral en Estados Unidos

Berlín 7 feb (EFE).- El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de que ha confirmado la participación de una delegación ucraniana en un posible nuevo encuentro trilateral propuesto por la administración del presidente Donald Trump que tendrá lugar en Estados Unidos.

"Hemos confirmado nuestra presencia", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la televisión ucraniana 'Suspline' en el marco de un encuentro del presidente ucraniano con periodistas.

Tras la segunda ronda de negociación trilateral, celebrada el miércoles y el jueves entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses en Abu Dabi, la cita en Estados Unidos podría tener lugar en Miami (Florida, sur) dentro de una semana, según Suspline.

Zelenski dijo el jueves que la próxima ronda de contactos trilaterales entre rusos, ucranianos y estadounidenses para buscar una salida negociada a la guerra iniciada por la invasión de Rusia podrían tener lugar "en el futuro próximo" en Estados Unidos.

"Lo que puede decirse ya es que hay planeadas reuniones adicionales en el futuro próximo, probablemente en Estados Unidos", señaló Zelenski en su discurso nocturno a la nación en la noche del jueves al viernes.

Ucrania, Rusia y Estados Unidos empezaron el actual proceso de reuniones trilaterales con los encuentros del 23 y el 24 de enero en la capital emiratí, Abu Dabi, donde se celebró el miércoles y el jueves de esta semana la segunda ronda de contactos en ese formato.

Esa segunda ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi sólo dio como resultado concreto un intercambio de prisioneros. EFE