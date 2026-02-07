Agencias

Las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido matan a 24 desplazados en Sudán, según Red de Médicos

Guardar

Redacción Internacional, 7 feb (EFE).- Al menos 24 personas han muerto, incluyendo 8 niños, en un ataque de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la zona de Dubeiker, en Kordofán del Norte, contra un vehículo que transportaba desplazados que huían del estado de Kordofán del Sur, según indicó la Red de Médicos de Sudán.

La ONG informó en un comunicado en sus redes sociales que los viajeros se dirigían a Al Rahad, en Kordofán del Norte, y dos de los fallecidos son bebés, y además hay varios heridos que no enumeró y que fueron llevados a la localidad de destino para recibir tratamiento "en condiciones humanitarias y de salud difíciles".

La red responsabilizó a las FAR de la acción y llamó a la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias a actuar para proteger a los civiles y exigir responsabilidades por la masacre.

El ataque se suma a al menos otras cuatro acciones similares de las FAR esta semana, la última hace dos días en Al Kiwek, en Kordofán del Sur, en la que murieron 22 personas, entre ellos el director del Hospital Militar Al Kiwek y tres miembros del personal médico, mientras otros ocho resultaron heridos.

Los bombardeos se producen después de que el Ejército sudanés anunciara recientemente el levantamiento del asedio sobre Kadugli y Dilling -segunda ciudad más grande del estado-, y avanzara la apertura de un corredor humanitario para permitir la entrada de suministros por una carretera clave que también conecta con Al Kiwek.

Las FAR y su aliado el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (MLPS-N) llevan sitiando las ciudades de Kadugli y Dilling desde principios de la guerra, y continúan realizando bombardeos de artillería y ataques con drones contra ambas ciudades, que han causado decenas de muertos y heridos.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán -centrados sobre todo en el estado de Kordofán del Sur- se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junta declara el nivel 1 del Inuncyl en todas las provincias y eleva al 2 en Zamora por riesgo de inundaciones

El gobierno autonómico refuerza la vigilancia y coordinación ante posibles desbordamientos fluviales en la región, intensificando el seguimiento en Zamora por crecidas y previsión de lluvias, mientras mantiene contacto permanente con las autoridades locales para intervención rápida

Junta declara el nivel 1

Crónica del FC Barcelona - RCD Mallorca: 3-0

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal marcaron para el conjunto azulgrana, que afianza el liderazgo en la tabla tras una contundente victoria y aumenta la presión sobre la escuadra que dirige Carlo Ancelotti

Crónica del FC Barcelona -

Al menos doce muertos por el impacto de la tormenta tropical 'Basyang' en Filipinas

Miles de habitantes han sido desplazados y decenas resultaron afectadas tras intensas lluvias y deslizamientos, según autoridades filipinas, mientras servicios meteorológicos advierten sobre la excepcionalidad del fenómeno que golpeó varias regiones y saturó los centros de evacuación

Al menos doce muertos por

Terelu Campos, resignada ante sus frentes abiertos: "El pan nuestro de cada día"

Acusada de guardar silencio sobre los rumores de un posible embarazo y las polémicas en torno al negocio de Carlo Costanzia, la presentadora enfrenta cuestionamientos constantes mientras allegados a la familia amenazan con revelar información comprometedora

Terelu Campos, resignada ante sus

Bruselas acusa a Meta de violar las reglas de competencia por vetar WhatsApp a servicios rivales de IA

Infobae