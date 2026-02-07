La ciclista Laura Rojas se corona campeona nacional de ruta de Colombia por primera vez

Bogotá, 7 feb (EFE).- La ciclista Laura Rojas, de 23 años, se coronó este sábado como campeona nacional de ruta de Colombia por primera vez al ganar la prueba disputada sobre 124 kilómetros entre los municipios de Sopó y Guasca, cercanos a Bogotá.

Rojas, que hace parte del Team Sistecrédito, culminó la carrera en tres horas, 27 minutos y 38 segundos y recogió el título que ganó el año pasado Juliana Londoño.

El segundo lugar fue para Camila Andrea Valbuena (Bogotá IDRD), que llegó a 12 segundos, tras luchar durante buena parte de la carrera por el primer lugar con Rojas.

Diana Peñuela, quien dos días antes se coronó campeona nacional de contrarreloj, completó el podio al imponerse en el esprint final a resto de competidoras que iban con el pelotón principal y terminó la prueba de hoy a 1:09 de la vencedora.

Paula Patiño, que hoy este año se sumó al equipo Laboral Kutxa–Fundación Euskadi tras correr para el Movistar Team entre 2019 y 2025, no tuvo un buen día y culminó la carrera en el puesto 12, a un minuto y 31 segundos de la campeona. EFE