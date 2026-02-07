El mexicano Diego Calva actuará en ‘Baton’, el debut de Danny Ramírez como director

Ciudad de México, 7 feb (EFE).- El actor mexicano Diego Calva, reconocido por su repentina incursión en Hollywood con ‘Babylon’ (2022), compartió en sus redes sociales la noticia de que formará parte del elenco de ‘Baton’, la película con la que el intérprete Danny Ramírez ('Captain America: Brave New World') debuta como director.

Sin dar detalles sobre su papel, Calva compartió en sus historias de Instagram la noticia publicada por la revista Deadline, la cual confirma el reparto de este drama futbolístico escrito por el realizador de ascendencia mexicana y colombiana, quien además jugó futbol durante la universidad por lo que es un proyecto construido con tintes personales.

En la producción aparecerá Ramírez acompañado de la española Ester Expósito (‘Élite’), Camila Mendes (‘Do Revenge’), Mia Maestro (‘Watch The Binding’), Noah Beck (‘Sidelined’), Lewis Pullman (‘Thunderbolts’), así como las cantantes Becky G (‘Blue Beetle’) y Maia Reficco (‘La Dolce Villa’).

‘Batón’ sigue los pasos de un futbolista que lucha por el sueño de convertirse en jugador profesional, sin embargo, la relación con su hermana pone a prueba esa meta y es expulsado de su equipo, aunque el protagonista lo arriesgará todo por una nueva oportunidad en el fútbol.

El largometraje se desarrolla en un momento en el que América protagonizará la Copa Mundial 2026, lo que podría popularizar su difusión entre el público latinoamericano y estadounidense. EFE