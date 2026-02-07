El lateral Cuiabano cambia a Nottinghm Forest por Vasco da Gama

Río de Janeiro, 7 feb (EFE).- Vasco da Gama anunció este sábado el fichaje del lateral izquierdo brasileño Cuiabano, quien llega al club de Río de Janeiro cedido por Nottingham Forest inglés por seis meses, pero con una opción que podría extender el vínculo hasta 2030.

El jugador de 22 años será el quinto refuerzo del conjunto cruzmaltino para la temporada 2026.

"Lo que me hizo elegir al Vasco fue el proyecto que me presentaron", dijo Luis Eduardo Soares da Silva más conocido como 'Cuiabano' por ser natural de Cuiabá, la capital del estado de Mato Grosso.

"Estoy ansioso por debutar y sentir la energía de los hinchas", afirmó el nuevo refuerzo que se encuentra desde el jueves en Río.

Cuiabano inició su carrera en Grêmio, donde fue convocado para la selección brasileña sub-20, para luego ser transferido a Botafogo, club con el que conquistó el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores en 2024.

Tras su exitoso paso por el club albinegro carioca, fue transferido al Nottingham Forest. EFE