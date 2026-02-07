El Estado Islámico reivindica el atentado contra la mezquita en Islamabad con 31 muertos

Nueva Delhi, 7 feb (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó el atentado suicida cometido el viernes contra una mezquita chií en Islamabad, que causó al menos 31 muertos y 169 heridos, el ataque más grave en la capital paquistaní desde 2008.

El observatorio especializado The OxusWatch, que monitoriza la actividad yihadista en Asia Central y del Sur, confirmó que el órgano de propaganda central del Estado Islámico, la agencia Amaq, ha reivindicado la autoría del atentado a través de sus canales de Telegram.

Según este organismo, el ataque ha sido atribuido a la Provincia de Pakistán del Estado Islámico (ISPP, por sus siglas en inglés) y representa su primera operación suicida de gran envergadura en la capital desde la creación de la rama en mayo de 2019.

El ministro de Estado para el Interior paquistaní, Talal Chaudhry, confirmó el viernes que el atacante fue interceptado en la entrada del templo por guardias de seguridad, ante lo cual "abrió fuego y se inmoló en la última fila de fieles".

Chaudhry aseguró que el suicida fue identificado poco después de la deflagración y que, aunque no era ciudadano afgano, realizaba viajes frecuentes a Afganistán.

La ISPP es una escisión suní extremista de la rama regional del Estado Islámico que centra sus ataques en instituciones estatales y en la minoría chií, a la que acusa de haber traicionado al islam.

El atentado del viernes se produjo después de otro ataque suicida registrado el noviembre pasado a las afueras de un complejo judicial de distrito en Islamabad, en el que murieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas. EFE

