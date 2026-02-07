EE.UU. deporta a palestinos arrestados por el ICE a Cisjordania, según una investigación

Jerusalén, 7 feb (EFE).- Estados Unidos ha deportado a palestinos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la Cisjordania ocupada en aviones privados, según revela una investigación conjunta de la revista independiente israelí +972 Magazine y el periódico británico The Guardian.

Esta investigación periodística señala que fue el pasado 21 de enero cuando ocho hombres palestinos llegaron al aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv en un avión privado, propiedad de un magnate inmobiliario, amigo y socio del presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras su llegada al aeropuerto, las autoridades israelíes subieron a este grupo de palestinos a un vehículo y fueron liberados en un puesto de control militar en las afueras de la ciudad palestina de Nilin, en Cisjordania si bien antes les requisaron su documentación y teléfonos móviles.

Además, Mohamed Kannan, profesor universitario que vive cerca del cruce de Nilin, presenció cómo las autoridades israelíes dejaban a estos ocho palestinos en este puesto de control, según señalan estos medios.

"Alrededor de las 11 am., vi a un grupo de hombres caminando hacia mi casa con pijamas gris claro, como los que usan los presos (palestinos) en las cárceles israelíes. Me impactó verlos. El Ejército israelí no suele liberar a los presos en este puesto de control", contó Kannan a +972 y The Guardian.

Algunos de los hombres palestinos deportados, que llevaban varias semanas detenidos en las instalaciones del ICE, tienen residencia permanente en Estados Unidos, donde se han quedado sus esposas, hijos y familiares.

Este pasado 2 de febrero, el mismo avión privado realizó el mismo vuelo si bien el número de pasajeros a bordo y la mayoría de sus identidades siguen siendo desconocidos.

Varios abogados de inmigración señalan que las deportaciones de palestinos a través de Israel han sido extremadamente raras en el pasado y que facilitarlas en territorio ocupado podría constituir una violación del derecho internacional.

Según el periódico israelí liberal Haaretz, estas deportaciones fueron una solicitud inusual de Washington a Israel y fueron aprobadas por el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior israelí. EFE

