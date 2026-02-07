Agencias

Aplazado el Sevilla-Girona por el 'aviso naranja' por lluvia y fuertes vientos

Sevilla, 7 feb (EFE).- El partido Sevilla-Girona, de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports y que estaba fijado para este sábado (18.30 horas/17.30 GMT) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha sido aplazado por el 'aviso naranja' decretado en la provincia sevillana y otras andaluzas por fuertes lluvias y vientos a causa de la borrasca Marta.

Fuentes del club hispalense informaron a primera hora de la tarde de que el encuentro no se disputará y queda pendiente de jugarse en otra fecha, una petición que este sábado el Sevilla FC trasladó oficialmente a LaLiga y a la que también se sumaron la Subdelegación del Gobierno central en esta provincia y el Ayuntamiento de la capital andaluza.

