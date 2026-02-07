Andrés Pajares reaparece una semana después de la pérdida de Fernando Esteso: "Era como mi hermano"

“Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho Fernando, que Dios te tenga en su gloria”. Con estas palabras en sus redes sociales, Andrés Pajares expresó días atrás el golpe emocional tras el fallecimiento de Fernando Esteso, uno de los referentes de la comedia española con quien compartió parte fundamental de su carrera artística. Siete días después de la muerte de Esteso, Pajares reapareció en público y, según informó Europa Press, abordó su dolor y el significado de esta pérdida ante los medios de comunicación.

Ante los micrófonos, el actor definió la huella que deja la partida de Esteso, a quien no solo consideró colega de profesión, sino una figura tan próxima como un hermano. Europa Press detalló que Pajares se mostró visiblemente afectado y manifestó a la prensa el cariño profundo que sentía hacia quien fue compañero de múltiples proyectos y una presencia constante durante años clave del cine español.

Pajares, quien optó por no acudir al tanatorio, explicó públicamente que prefería recordarle en vida, una decisión que compartió junto con una muestra de gratitud hacia los medios por el respeto a su espacio durante el duelo. El intérprete había solicitado vivir este momento con discreción, agradeciendo igualmente las muestras de apoyo recibidas tras la muerte de Esteso, según consignó Europa Press.

Ambos actores, aunque no llegaron a formar un dúo artístico tradicional, trabajaron juntos en nueve largometrajes dirigidos por Mariano Ozores entre 1979 y 1983, un periodo identificado con la efervescencia del llamado “destape” en la industria audiovisual española. Durante esos años, su colaboración se consolidó como una de las más reconocidas, colocando sus nombres en lo alto del cine popular. La película ‘Los bingueros’ figura como ejemplo destacado de este éxito: la cinta registró una recaudación cercana a los 198 millones de pesetas, cuando su producción contó con tan solo 15 millones de presupuesto, de acuerdo con Europa Press.

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en la concurrencia de público, ya que ‘Los bingueros’ atrajo a más de un millón y medio de personas a las salas. La cifra posicionó la película por encima de producciones internacionales como ‘Superman’ y ‘Alien, el octavo pasajero’ en la taquilla española de esa época. Este logro consolidó la percepción de la dupla como figuras con un impacto significativo en la cultura popular de España a inicio de los años ochenta.

Europa Press recopiló también declaraciones y gestos previos de Pajares tras conocer la noticia del fallecimiento, donde el intérprete insistió en el vacío que deja la desaparición de quien, según sus palabras, fue mucho más que un amigo. Además del homenaje a través de redes sociales, Pajares optó por un tratamiento reservado frente a los actos públicos, eligiendo momentos de distancia para sobrellevar la pérdida.

El legado de los trabajos conjuntos de Mariano Ozores, Fernando Esteso y Andrés Pajares permanece en la memoria colectiva como uno de los hitos del cine comercial español de su tiempo, atravesando generaciones y manteniéndose relevante en debates sobre la evolución del humor y la industria audiovisual. Europa Press subrayó que la relación personal entre ambos actores trascendió los rodajes y giró en torno a una amistad prolongada, desarrollada dentro y fuera del plató.

El agradecimiento de Pajares al público y los medios por las muestras de respeto y cariño evidencia el impacto social generado por el fallecimiento de Fernando Esteso, cuyo recuerdo persiste no solo en la filmografía nacional, sino también en la vivencia personal de quienes compartieron escenario y pantalla con él.