91-79. El Unicaja despierta a tiempo con Duarte y Cobbs y apaga a un sólido MoraBanc

Málaga, 7 feb (EFE).- El Unicaja resucitó en el último cuarto y remontó diez puntos a un sólido MoraBanc Andorra (91-79), con 17 puntos del reciente fichaje Justin Cobbs y otros 18 del dominicano Chris Duarte, lo que le permite afianzarse en la zona alta de la Liga Endesa con trece victorias, las cinco últimas de manera consecutiva.

El croata Žan Tabak, en su primera salida como entrenador del MoraBanc, visitaba la pista donde se retiró como jugador profesional en 2005, siendo partícipe de la primera Copa del Rey que ganó Unicaja en su historia, con Sergio Scariolo en el banquillo.

Se había estrenado con victoria en la jornada anterior ante el Gran Canaria, y tuvo contra las cuerdas durante muchos minutos a los de Ibon Navarro, pero en un último cuarto sobresaliente de Unicaja, la victoria se quedó en el Martín Carpena.

El cuadro andorrano estaba siendo ligeramente superior en los primeros compases, pero entró en calor Unicaja tras un tiempo muerto y con la puesta en acción de un quinteto con Justin Cobbs de base y Chris Duarte atrayendo defensas, con James Webb III y Augustine Rubit cerrando el rebote.

Se igualó el contexto, pero Unicaja encontró en una posesión de uno contra uno la segunda canasta de Cobbs, el norteamericano de pasaporte montenegrino que ha llegado para sustituir la baja de un mes de Alberto Díaz, y que gana poco a poco más confianza en el tiro.

La defensa insistente de Morabanc, su acierto en tiros liberados, los diez puntos en diez minutos de Aaron Best, los errores de impaciencia de Unicaja y un triple desde la esquina de Shannon Evans se tradujeron en el primer gran distanciamiento de los del Principado (29-38, minuto 16).

Y volvió a ocurrir lo mismo: tras el tiempo muerto, los malagueños despertaron y recuperaron el terreno perdido a ritmo de su jugador más agitador, Kendrick Perry (36-38), aunque Andorra logró irse al descanso ganando de tres puntos.

El MoraBanc encajó mejor el regreso al parqué, y se colocó rápidamente 43-51 tras otro triple de Evans, una puntería exterior que contrastaba con la del errático Unicaja, a esas alturas del tercer cuarto con un pobre 17’6% de acierto desde el perímetro (3/17).

Los visitantes llevaban las riendas, con su rival incómodo (43-53), llevándolo a la precipitación con una gran defensa y un ataque valiente. No terminaba de carburar el Unicaja, que se encomendó a Cobbs en un plan ofensivo muy plano.

Con más talento que orden, el Unicaja encontró su versión más visceral, por fin acompañando con triples de Cobbs y Duarte, para dejar un último cuarto de detalles y tensión (60-63) donde, esta vez sí, las ganas de ganar de Unicaja pudieron más.

Las torres de cada equipo, Artem Pustovyi para Andorra y Olek Balcerowski para Unicaja, se cargaron de faltas y sus entrenadores los guardaron para las últimas posesiones, aunque el pívot de los andorranos no acabaría el partido.

Los malagueños se pusieron por delante a 6:57 del final, por primera vez desde el cierre del primer cuarto, y en una ráfaga cambiaron las tornas del partido (72-65), y se impuso el Unicaja con una actuación de equipo grande, dejando el parcial del últimio cuarto en 31-16, resumen de su gran remontada.

Ficha técnica:

91- Unicaja (23+16+21+31): Perry (14), Kalinoski (9), Barreiro (0), Tyson Pérez (2), Balcerowski (2) -quinteto inicial- Cobbs (17), Duarte (18), Webb III (1), Sulejmanovic (5), Audige (3), Rubit (12).

79- Morabanc Andorra (22+20+21+16): Evans (12), Okoye (9), Ortega (7), Pons (6), Pustovyi (10) -quinteto inicial- Udeze (4), Best (17), Luz (6), McKoy (8), Guerrero (0).

Árbitros: Fernando Calatrava, Rafael Serrano y David Sánchez. Eliminado por faltas Artem Pustovyi, del Morabanc Andorra.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 8.390 espectadores. EFE

