Rescatan a dos de los seis turistas secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

La estrategia para dar con el paradero de una mujer y una menor secuestradas en Sinaloa incluyó el uso de tecnología de rastreo digital, que permitió a las autoridades identificar una señal telefónica en la localidad de El Habal, pertenenciente al municipio de Mazatlán. Este operativo avanzó en la búsqueda de un grupo de seis turistas que habían sido privados de su libertad días antes en el sur del estado, situación que forma parte de una crisis de seguridad vinculada al aumento de la violencia criminal en la región. El medio EFE señaló que, tras rastrear un teléfono móvil, las fuerzas de seguridad lograron intervenir y rescatar a ambas víctimas, quienes conformaban la mitad femenina del grupo reportado como desaparecido.

Según consignó la agencia EFE, las autoridades federales, estatales y municipales participaron de forma conjunta en el operativo, desarrollando un despliegue coordinado que buscó asegurar la zona costera de Mazatlán. A pesar del rescate, cuatro hombres del mismo grupo continúan sin ser localizados y permanece activa la búsqueda, dirigida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa junto con el Grupo Interinstitucional. Las acciones de localización actual emplean herramientas tecnológicas y fuerzas armadas que patrullan zonas identificadas como áreas de alto riesgo, priorizando puntos cercanos a la costa donde se sospecha la presencia de redes delictivas.

De acuerdo con EFE, los equipos de seguridad han preferido mantener en reserva las identidades tanto de las personas rescatadas como de los desaparecidos, como parte de una estrategia orientada a proteger la integridad de las víctimas y salvaguardar las investigaciones en curso. El operativo de rescate ocurrió tras la denuncia realizada el martes previo sobre la desaparición del grupo, aunque los detalles específicos sobre las circunstancias del secuestro no han sido difundidos por las autoridades.

El secuestro de los turistas se suma a una cadena de hechos de violencia recientes en el estado. EFE contextualizó este suceso dentro de una ola sostenida de ataques ligados al crimen organizado, citando como antecedente el caso ocurrido anteriormente en el que diez trabajadores mineros asociados a una empresa canadiense fueron privados de su libertad en la misma entidad. Estos hechos han sido atribuidos, según investigaciones oficiales citadas por EFE, a una facción del Cártel de Sinaloa apodada “Los Chapitos”. Las operaciones de búsqueda vinculadas a ese caso llevaron a la detención de cuatro personas en la zona, aunque las víctimas aún no han sido liberadas.

De igual manera, la situación de violencia en Sinaloa se evidenció con ataques armados dirigidos a dos diputados estatales del Movimiento Ciudadano, acciones también asociadas a la delincuencia organizada, según reportó EFE. Estos episodios alimentaron el clima de inquietud entre residentes, funcionarios y turistas, alterando la dinámica social y el desarrollo de la vida cotidiana, así como impactando el flujo de visitantes en destinos turísticos.

En respuesta al incremento de incidentes violentos y de secuestros, el gobierno federal, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, reforzó el control territorial desplegando a cerca de 2.800 agentes, que integran fuerzas militares, policías y personal de la fiscalía, según datos recogidos por EFE. Esta presencia ampliada responde a la necesidad de actuar rápidamente frente a escenarios de riesgo e intenta evitar la ocurrencia de nuevos eventos de alto impacto, sobre todo en áreas recurrentemente señaladas por su actividad criminal.

El enfoque del refuerzo de seguridad incluye no solo patrullajes y operativos tácticos, sino también acciones de prevención y respuesta inmediata. Los dispositivos institucionales se desarrollan en diferentes municipios del estado, buscando no solo capturar a los responsables de secuestros y atentados, sino también prevenir episodios similares. EFE informó que estas medidas priorizan la coordinación intergubernamental y el uso de recursos tecnológicos, como parte de una estrategia sostenida frente a los desafíos que representa la presencia de grupos delictivos en disputa.

La situación se produce en un contexto de especial observación internacional, luego de que Estados Unidos calificara al Cártel de Sinaloa como organización terrorista poco más de un año atrás. Esta designación ha intensificado la presión sobre las autoridades estatales y federales, que mantienen el monitoreo de la crisis de seguridad en la entidad y actualizan periódicamente las estrategias en función de la evolución del fenómeno criminal.

De acuerdo con cifras oficiales y testimonios recabados por EFE, la incidencia de delitos violentos y plagios ha experimentado un aumento en los últimos meses. La reacción de las instituciones responsables de la seguridad pública ha consistido en fortalecer los sistemas de vigilancia y adoptar tecnologías que faciliten la localización de víctimas y la contención de hechos violentos. Según la información obtenida por la agencia, los actuales esfuerzos se centran tanto en la atención de quienes permanecen desaparecidos como en la reducción de la frecuencia con la que ocurren nuevos ataques o secuestros atribuidos a células delictivas.

Las operaciones actuales reflejan una colaboración continua entre distintos segmentos de gobierno y la utilización sistemática de rastreo digital y asistencia tecnológica como instrumentos clave en la localización de personas en riesgo. La situación en Sinaloa ha sostenido una alerta permanente, sumando preocupaciones sociales, institucionales y económicas, particularmente en regiones con alta presencia turística y antecedentes de conflicto entre grupos criminales rivales.