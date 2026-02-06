(Previa) Real Madrid y Atlético se miden a Espanyol y Levante antes del 'playoff' de la Champions Femenina

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se medirán este fin de semana en la jornada 19 de la Liga F Moeve 2025-2026 al RCD Espanyol y al Levante UD con diferentes estados de ánimo y con la obligación de no pensar demasiado en sus 'playoffs' de la Liga de Campeones de la semana que viene.

En el Estadio Alfredo di Stéfano, el Real Madrid tratará de defender su ventaja en la segunda plaza sobre la Real Sociedad en la visita del RCD Espanyol, frente al que espera curar las heridas de otro Clásico perdido, esta vez por goleada (0-4) y que supuso su adiós a la Copa de la Reina Iberdrola.

Al conjunto madridista le queda ya sólo prácticamente la Champions y asegurar el subcampeonato liguero como objetivos esta campaña e intentará sumar tres nuevos puntos para recuperar ánimo y fuerza de cara a visitar a un Paris FC francés que no se le ha dado demasiado bien en el inicio de la eliminatoria de acceso a cuartos.

Sin embargo, no se puede fiar de un equipo blanquiazul, que ya ha mostrado este año su peligro a domicilio y que en su estadio en la primera vuelta le creó problemas cayendo sólo por 0-1, aunque en Copa fue derrotado más claramente (0-4). El equipo catalán intentará aprovechar las previsibles rotaciones de Pau Quesada tras el esfuerzo ante el FC Barcelona y el duelo europeo.

Por su parte, el Atlético de Madrid afrontará el fin de semana liguero con una sonrisa ya que el pasado miércoles puso fin a su mala racha de resultados, con el añadido de hacerlo con contundencia, 4-0 al Athletic Club, y de traer consigo el billete para unas nuevas semifinales de la Copa de la Reina.

Liderado por Amaiur Sarriegi, el conjunto colchonero puso fin a once partidos sin ganar de todas las competiciones y ahora querrá aprovechar esa alegría en su visita al colista Levante UD, que ha mejorado algo su rendimiento y que espera sacar provecho a su segundo partido en casa tras ganar el pasado fin de semana al Madrid CFF (2-1).

El equipo que entrena José Herrera sabe que no puede pensar demasiado en su importante partido del jueves en Alcalá de Henares ante el Manchester United inglés porque está a diez puntos de la tercera plaza de la Real Sociedad y debe empezar a remontar ya si no quiere quedarse sin la opción de repetir presencia en la Champions.

El FC Barcelona, líder con diez puntos de ventaja sobre el Real Madrid, visitará también animado el Estadio de Las Gaunas al DUX Logroño, antepenúltimo clasificado y que recibe al actual campeón con el refuerzo de haber salido del descenso la semana pasada gracias a su victoria ante el Alhama CF El Pozo, aunque está empatado a puntos con el equipo murciano. El conjunto riojano tratará de aprovechar el posible reparto de esfuerzos que dictamine Pere Romeu para competir del mejor modo posible a la máquina blaugrana.

Además, la Real Sociedad, tercera clasificada, y el FC Badalona Women se volverán a ver las caras en Zubieta este domingo después de que el equipo catalán diese la sorpresa y eliminase a las realistas de la Copa de la Reina en la prórroga por 0-1.

El conjunto 'txuri-urdin' tendrá que olvidar lo antes posible esta decepción y tomarse una pequeña revancha que le permita seguir cerca del Real Madrid y mantener, al menos, los ocho puntos de ventaja sobre el Costa Adeje Tenerife. Si el equipo catalán repite sorpresa, podría seguir escalando hasta los puestos altos de la tabla.

El equipo tinerfeño, cuarto clasificado y otro que también recibió una alegría copera, quiere seguir en esa pelea por la Champions en la visita de un Alhama CF El Pozo que acumula 10 derrotas seguidas y sólo tres goles marcados en sus últimos doce partidos.

El fin de semana se completa con el igualado duelo entre el Sevilla FC, sexto, y el Athletic Club, noveno, la visita del Granada CF, que ha sumado diez de los últimos doce puntos, a la SD Eibar, que lleva tres derrotas consecutivas, y el choque entre un Madrid CFF que ha visto frenado el efecto positivo de la llegada al banquillo de José Luis Sánchez Vera y el Deportivo ABANCA.