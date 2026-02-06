Los Tomateros vencen al campeón Leones del Escogido y le quitan el invicto

Guadalajara (México), 5 feb (EFE).- Los Tomateros de Culiacán mexicanos anotaron seis veces en la octava entrada para vencer este jueves por 10-7 a los Leones del Escogido dominicanos, campeones defensores, y quitarles el invicto en la Serie del Caribe de béisbol.

Los mexicanos pegaron 14 hits, el doble de los caribeños en un partido que volverá a repetirse este viernes en la semifinal, que tendrá el otro duelo entre los Charros de Jalisco mexicanos y los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños.

Con un solo imparable, los Leones tomaron una rápida ventaja de 3-0 en la primera entrada. Gustavo Núñez llegó a primera base por error del segunda base, Marco Hernández recibió base por bolas y Sócrates Brito los empujó con un doble.

Ante el abridor Manny Barreda, Brito avanzó a tercera con una rola de Junior Lake y anotó con otra rola de Christian Adames.

El lanzador abridor de los Leones, Radhamés Liz enfrentó dificultades en los dos primeros episodios, salió de ellas, pero en el tercer Carlos Sepúlveda recibió boleto y el panameño Allen Córdoba pegó cuadrangular para poner el marcador 3-2.

Un jonrón de Franchy Cordero significó la cuarta carrera de los dominicanos, que volvieron a golpear en el sexto con otro cuadrangular de Cordero y uno de Jimmy Paredes.

Los Tomateros descontaron una en el sexto, impulsada por Carlos Sepúlveda, pero los Leones agregaron su séptima anotación con un hit de Brito, quien se robó segunda y terceras bases y anotó por un error del receptor.

Culiacán no dejó de luchar. En el capítulo siete se acercó 7-4 con sencillo del cubano Yadir Drake, quien pasó a segunda base con imparable de Joey Meneses, a tercera por un envío descontrolado y anotó con elevado de Víctor Mendoza.

Los Tomateros aseguraron el triunfo con seis en el octavo. Triple de Carlos Sepúlveda, pelotazo a Allen Córdoba, sencillo impulsor de una de Rodolfo Amador y hit productor de dos de Drake empataron el duelo. Drake anotó con elevado de Joey Meneses, después de lo cual Luis Verdugo pegó sencillo y Estevan Florial, jonrón.

Por Tomateros, Verdugo bateó de 5-3 y Florial, de 3-2 con jonrón y dos empujadas; por Leones, Cordero bateó dos jonrones en cuatro veces al bate y Brito se fue de 3-2.

Ganó Anthony Gose, con una entrada de trabajo perfecto; perdió Conner Greene y salvó Lupe Chávez.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Leones 3 0 0 1 0 2 1 0 0 7 7 2

Tomateros 0 0 2 0 0 1 1 6 X 10 14 3

Ganó: Anthony Gose (1-1)

Perdió: Conner Greene (0-1)

Salvó: Lupe Chávez (2)

Jonrones: Leones: Franchy Cordero (2) y Jimmy Paredes. Tomateros: Allen Córdoba y Estevan Florial.