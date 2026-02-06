Laura Madrueño abandona 'Supervivientes' por sorpresa. Mediaset ya tiene sustituta, María Lamela

María Lamela, reconocida periodista gallega nacida en Lugo en 1991, se incorpora a Telecinco tras una trayectoria destacada en Atresmedia, donde alcanzó notoriedad en La Sexta. Esta transición ocurre en el contexto de la salida de Laura Madrueño de ‘Supervivientes’, según detalló Mediaset en una nota de prensa difundida este jueves. Madrueño, quien durante tres años condujo el popular reality desde Honduras, deja el formato, y la dirección de la cadena ha optado por Lamela como su sucesora para liderar la cobertura desde los Cayos Cochinos.

De acuerdo con Mediaset, el anuncio de la sustitución de Madrueño se produjo casi de inmediato tras confirmarse su marcha, reflejando la rapidez con la que la cadena ha buscado continuidad en uno de sus programas insignia. La llegada de Lamela representa un relevo significativo para el equipo liderado por Jorge Javier Vázquez y se suma a la lista de presentadoras que han formado parte de ‘Supervivientes’, entre ellas Lara Álvarez, quien presentó el formato durante ocho años antes de la entrada de Madrueño, reportó el medio.

María Lamela había consolidado su presencia en el ámbito televisivo a través de diferentes roles en programas de Atresmedia, según recordó el medio. Tras su paso como redactora y reportera en distintos formatos, se convirtió en la presentadora de ‘Más vale tarde’ el verano anterior. Su fichaje por Telecinco supone no solo un cambio de cadena, sino un avance en su carrera como uno de los nuevos rostros de una de las mayores producciones de la televisión española.

Mediaset no ha aclarado si la decisión de Laura Madrueño de dejar ‘Supervivientes’ fue tomada por ella misma debido al desgaste asociado a los extensos periodos lejos de su residencia, o si fue resultado de una renovación impulsada por la cadena. El comunicado señala la incertidumbre sobre si figuras habituales como Carlos Sobera, Ion Aramendi o Sandra Barneda continuarán participando en la próxima temporada, mientras Lamela se integra al equipo principal.

Desde su debut en 2023 como presentadora de ‘Supervivientes’, tras la marcha de Lara Álvarez, Laura Madrueño había logrado consolidarse como el rostro del programa en Honduras, reportó el medio. Su desempeño durante estas tres ediciones le permitió recibir la aceptación del público. La llegada de Lamela implica que el programa vuelve a apostar por una figura con experiencia periodística y versatilidad frente a las cámaras.

La nota de prensa de Mediaset enfatizó que el fichaje de Lamela forma parte de una de las principales apuestas de Telecinco para la próxima temporada, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre posibles novedades en cuanto a la estructura o el resto del equipo de ‘Supervivientes’.

En opinión de especialistas consultados en ocasiones anteriores por medios del sector, cambios en el elenco de presentadores suelen asociarse tanto a estrategias de renovación como a la necesidad de afrontar los desafíos logísticos que implican programas grabados fuera de España por periodos prolongados. La experiencia de Lamela en formatos de actualidad y entretenimiento previos en La Sexta puede suponer un factor determinante en esta nueva etapa.

Por el momento, Telecinco no ha comunicado la fecha exacta de inicio de la nueva edición ni ha confirmado la presencia de otros presentadores habituales, manteniendo así la atención del público y la incertidumbre en torno a los próximos pasos del reality, según publicó Mediaset.