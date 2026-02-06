La final de la Copa del Rey Mapfre se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en La Cartuja

La posibilidad de que el Real Betis avance a cuartos de final de la Europa League y dispute el partido de vuelta como local el 16 de abril es uno de los factores que aún impiden confirmar el día exacto en que se celebrará la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26. Según consignó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), este escenario forma parte de la evaluación que mantienen para fijar definitivamente la fecha del partido definitorio, aunque el encuentro ya tiene como marco asegurado el fin de semana del 18 y 19 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

De acuerdo con la información dada a conocer por la RFEF y por LaLiga, el adelanto de la final responde a la necesidad de evitar la coincidencia con el sábado de la Feria de Abril, que se llevará a cabo el 25 de ese mes. Tal como publicó la RFEF, la acumulación de grandes celebraciones en Sevilla motivó a ambas instituciones a consensuar el ajuste del calendario, trasladando así la Jornada 32 de LaLiga EA Sports para los días 25 y 26 de abril, fechas originalmente reservadas para la definición del torneo copero. El medio también detalló que la resolución se tomó durante la Comisión Delegada de la RFEF, órgano que la aprobó este viernes tras una votación.

Según lo estipulado en el comunicado compartido por LaLiga, "se ha procedido al ajuste del calendario de competición, con el traslado de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports", lo que permite habilitar el 18 o 19 de abril para la final. Esta coordinación, según explicó la patronal en su nota, busca “garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense y localidades cercanas”.

La decisión de ajustar las fechas implica varios cambios logísticos para los clubes y las instituciones involucradas. Según reportó LaLiga, la modificación del calendario permite un margen adicional para organizar la seguridad y la operatividad en la ciudad, dada la coincidencia de la final con otras festividades importantes en la región. Además, la entidad reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente con la RFEF y los clubes para asegurar el desarrollo adecuado de la competición y optimizar la planificación del calendario deportivo.

Aunque la fecha exacta del encuentro final no se ha definido, la elección del estadio de La Cartuja como sede ya ha sido ratificada. El recinto, ubicado en Sevilla, acogerá así una nueva edición del partido que cerrará la Copa de S.M. el Rey Mapfre. La determinación sobre el día concreto se tomará tras considerar el avance del Real Betis en la Europa League, especialmente porque, en caso de que el club sevillano dispute su partido de vuelta en casa el 16 de abril, la proximidad de fechas interferiría con la organización y logística.

El comunicado de la RFEF, tal como publicó LaLiga, subrayó que el ajuste tiene como fin principal anticiparse a posibles complicaciones asociadas a la saturación de eventos deportivos y festivos en Sevilla para esa época. Los esfuerzos conjuntos entre la Federación y la patronal buscan minimizar riesgos relacionados con la seguridad y el tránsito en la ciudad, así como facilitar la adecuada preparación tanto de la final como de la jornada liguera que fue reprogramada.

LaLiga explicó también que continuará colaborando con la RFEF y con los clubes para que los cambios en el calendario se implementen de la forma más fluida posible, asegurando que los equipos dispondrán del tiempo y los recursos necesarios para prepararse para las nuevas fechas fijadas. De acuerdo con este compromiso institucional, los ajustes han sido comunicados formalmente a todas las partes interesadas.

Por otro lado, la RFEF recalcó, según reportó la prensa local, que la finalidad de estos cambios es lograr que la final de la Copa del Rey se desarrolle en condiciones óptimas para los equipos, los aficionados y la propia organización, evitando interferencias derivadas de la intensa agenda social y deportiva en la capital andaluza durante el mes de abril.

Hasta el momento, la expectación se concentra en la definición del día concreto en que se jugará la final y en el avance del Real Betis en la competición europea, variable que podría condicionar la elección entre el 18 o el 19 de abril. Tanto la Federación como LaLiga seguirán supervisando el calendario internacional y nacional para hacer compatible la final con el resto de los compromisos deportivos de los equipos implicados.

El acuerdo actual entre la RFEF y LaLiga muestra la voluntad de ambas entidades de adaptarse a las necesidades del fútbol español y de la ciudad anfitriona, respetando tanto los intereses deportivos como las festividades locales. Con esta reestructuración, la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26 afronta una nueva fase de organización en la que la atención se centrará ahora en la coordinación de los aspectos operativos finales una vez se definan todos los resultados deportivos pendientes.