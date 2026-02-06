Keiko Fujimori dice que Perú ha quedado en el abandono y que replicará modelo de su padre

Lima, 5 feb (EFE).- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), afirmó este jueves en un mitin de su partido Fuerza Popular que Perú ha quedado en el abandono y que, para recuperar la esperanza de los ciudadanos, replicará el modelo de su padre.

Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido las tres elecciones anteriores en segunda vuelta, se refirió a la inestabilidad política que ha caracterizado al país andino en la última decáda, donde su partido ha tenido un peso importante desde el Congreso para sostener o destituir a mandatarios según el momento político.

"El Perú en los últimos años ha quedado en el abandono. Hemos tenido muchísimos presidentes que en campaña ofrecían de todo. ¡Qué capacidad para mentir, de ilusionar a los ciudadanos... pero llegado el momento se sentaban en el sillón presidencial, en una cómoda tribuna, y se olvidaban de jugar en la cancha", afirmó durante un acto en que fueron presentados sus candidatos a diputados por Lima.

Fujimori aseguró que, de ser elegida presidenta, derrotará la delincuencia y traerá el orden a los ciudadanos, que le han transmitido "el miedo de salir a la calle" ante el auge de las extorsiones y homicidios del crimen organizado, principal preocupación de los peruanos para estas elecciones.

"Los peruanos queremos volver a sentir la esperanza, queremos volver a creer en nuestras autoridades, y por supuesto que tenemos para nosotros un gran ejemplo y un referente que es Alberto Fujimori. 'El Chino' no solamente derrotó al terrorismo, sino que nos trajo estabilidad, crecimiento y obras en cada rincón de nuestro país. Este estilo de trabajo es el que vamos a replicar", sostuvo.

La candidata presidencial presentó a varios candidatos de Fuerza Popular y resaltó que, de los diez primeros números en la lista para el Congreso, hay cinco jóvenes porque su partido cree firmemente en la fuerza de la juventud para perdurar en el tiempo.

"La narrativa del enemigo es que Keiko tiene la culpa. Perdón, yo todavía no he sido presidenta. Este año (sí), con la bendición de Dios y con el respaldo del pueblo peruano, pero es fundamental hacer un trabajo en conjunto y en equipo", agregó.

Más tarde, aseguró ante medios locales que el presidente interino del país, el derechista José Jerí, “debe seguir en el cargo”, pese a la polémica por las contrataciones como funcionarias de jóvenes mujeres tras sostener reuniones con él en Palacio de Gobierno, incluida una que se prolongó toda la noche, y las reuniones semiclandestinas que mantuvo con empresarios chinos.

"De haber un hecho de flagrancia, la posición cambiará. Sin embargo, faltando diez semanas o nueve semanas y media para que se lleven a cabo las elecciones de primera vuelta, creemos que el señor Jerí debe seguir a cargo”, dijo Fujimori. EFE

