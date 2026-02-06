Irene Rosales escribe una desgarradora carta a su madre 6 años después de su muerte

Fecha especialmente complicada para Irene Rosales, ya que este viernes 6 de febrero se cumplen 6 años del fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez, a los 58 años a causa de un cáncer. Un durísimo golpe para la exmujer de Kiko Rivera, que solo 9 meses después perdía a su padre, Manuel Rosales, tras una larga enfermedad derivada de un tumor cerebral.

En un día tan señalado a pesar de que han sido muchas las ocasiones en las que ha confesado que no hay momento en el que no eche de menos a su progenitora, la influencer ha querido recordarla a través de sus redes sociales con una desgarradora carta en la que ha abierto su corazón como nunca y se ha sincerado sobre sus sentimientos con sus seguidores.

"Querida mamá. No sé muy bien cómo empezar sin que duela, porque incluso nombrarte duele. Han pasado seis años y todavía hay días en los que no me hago a la idea de que no estés. Pienso en ti en cada momento, en los momentos más simples, cuando necesito un consejo, cuando algo no me sale bien, cuando algo se rompe dentro de mí... En todos esos momentos en los que antes estabas tú", ha confesado dirigiéndose directamente a su madre.

Cómo ha querido decirle, "eras mi hogar, mi refugio, mi lugar seguro", reconociendo lo que le duele "no haberte dicho todos los te quiero que te merecías" cuando podía hacerlo.

"Me duele haber creído que siempre habría tiempo, que el mañana estaba asegurado. Hoy sé que el único tiempo real es el ahora y daría lo que fuera por tener solo un momento más contigo. Uno solo. Para escucharte, abrazarte y sentir que todo está bien", se ha lamentado.

Y aunque hace seis años que perdió a su madre, Irene ha revelado que "te hablo mucha veces, aunque no haya respuesta o, quizás sí la hay, solo que no con palabras, porque cuando lo hago, mi corazón se calma un poco y siento que sigues conmigo de otra manera".

"Quiero que sepas que sigo adelante como puedo, como me sale, que todo lo bueno que hay en mí lleva algo tuyo. Que tu amor sigue viviendo aquí, incluso cuando duele. Te quiero con locura, mamá. Te echo de menos cada día", ha concluido.

Un aniversario especialmente doloroso que coincide con un momento complicado para Irene después de salir a la luz que la buena relación de la que presumía con Kiko Rivera desde su separación en agosto de 2025 ha llegado a su fin, ya que actualmente la expareja no se dirigiría la palabra tras una fuerte discusión después de que el dj le pidiese que autorizase a su novia Lola García para recoger a sus hijas del colegio.

A pesar de que tanto el hijo de Isabel Pantoja como su exmujer guardan silencio sobre su distanciamiento, el novio de la influencer, Guillermo, ha compartido en redes un mensaje de lo más significativo mostrándole su apoyo incondicional ante su guerra con su exmarido: "Mejor persona, mejor amiga, mejor pareja, mejor compañera. Sin duda, de lo mejor que me ha regalado la vida. Como siempre te digo, contigo de la mano a por cualquier batalla".