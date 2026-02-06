India califica de "infundadas" las acusaciones de Pakistán tras el atentado en Islamabad

El Ministerio de Exteriores de India ha calificado este viernes de "infundadas" y "absurdas" las acusaciones de Pakistán de su supuesta vinculación en el atentado suicida registrado en la capital paquistaní, Islamabad, que ha dejado más de 30 muertos.

"Es lamentable que, en lugar de abordar seriamente los problemas que aquejan a su tejido social, Pakistán opte por engañarse a sí mismo culpando a otros de sus propios males. India rechaza todas y cada una de estas acusaciones, que son tan infundadas como absurdas", ha indicado en un comunicado.

Asimismo, la cartera de Exteriores india ha asegurado que el atentado con bomba en Islamabad --perpetrado, según Islamabad, por los talibán paquistaníes-- es un hecho "condenable". "India lamenta la pérdida de vidas que ha causado", ha sentenciado.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" el atentado y ha señalado que "los ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables", instando a identificar a los responsables y a que estos sean llevados ante la justicia.

"El secretario general expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta y completa recuperación a los heridos. Reafirma la solidaridad de Naciones Unidas con el Gobierno y el pueblo de Pakistán en sus esfuerzos por combatir el terrorismo y el extremismo violento", ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

La explosión ha tenido lugar en una 'imam bargah' --un centro de culto y reunión de la comunidad chií-- en el área de Tarlai, dejando además 169 heridos de diversa consideración, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas.

Fuentes policiales citadas por la cadena de televisión paquistaní han apuntado a que se habría tratado de un atentado suicida ejecutado en medio de los rezos del viernes y han vinculado al supuesto responsable con el grupo Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.