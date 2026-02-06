El transporte aéreo de carga rompe un sexto récord en Miami pero el de pasajeros cae 1 %

Miami (EE.UU.), 6 feb (EFE).- El cargamento internacional subió un 13,6 % anual en 2025 en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), líder del comercio extranjero de Estados Unidos, lo que marcó el sexto récord anual consecutivo, pero el transporte de pasajeros cayó 1 %, reportaron este viernes las autoridades del aeródromo.

La llegada de mercancía extranjera a MIA se elevó a 3,5 millones de toneladas en 2025, pero la de viajeros cayó a 55,3 millones, por debajo del récord de 55,9 millones de 2024, cuando creció un 7 % interanual, según los datos del aeropuerto, el segundo más transitado por turistas internacionales en Estados Unidos.

Pese a la caída, los directivos del aeropuerto defendieron en un reporte que los datos muestran "una demanda sostenida" en Miami, al citar que Norteamérica en conjunto experimentó una caída del 2 % en viajes nacionales en 2025, con base en información del Consejo Internacional de Aeropuertos.

En total, MIA trasladó a 24,8 millones de pasajeros internacionales y a 30,5 millones de viajeros nacionales.

Además, el aeródromo anticipó una tendencia positiva, al reportar un incremento del 1,5 % interanual en el transporte de pasajeros en enero de 2026.

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, encargado de MIA, resaltó en una conferencia este viernes que el aeropuerto se mantiene como el quinto más importante para el transporte de carga en el mundo.

También aseveró que "es el mayor motor económico del estado de Florida".

"La comunidad de carga aquí en MIA está también generando miles de millones de dólares y millones de empleos para los trabajadores de nuestro condado y nuestro estado, de hecho en todo el hemisferio", expresó la alcaldesa en un evento de llegada de flores importadas para la temporada de San Valentín.

La funcionaria ha informado antes de una inversión de 9.000 millones de dólares para un plan de modernización del aeropuerto gracias a la "persistente alta demanda de pasajeros", lo que permitirá "ampliar la conectividad" y "mejorar la experiencia de viaje".

El gobierno del condado asegura que MIA es el aeropuerto de Estados Unidos con más vuelos a Latinoamérica y el Caribe, además de generar ingresos de 181.000 millones de dólares para los negocios locales y concentrar cerca de 60 % de los visitantes internacionales de Florida. EFE

