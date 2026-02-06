Bruselas pone el foco en la 'flota fantasma' de Rusia, bancos y exportaciones en su 20 ronda de sanciones

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha presentado este viernes la propuesta del Ejecutivo comunitario para una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, con el foco esta vez en su 'flota fantasma' para exportar petróleo, en su sistema bancario y sus exportaciones.

Este nuevo paquete de sanciones, el vigésimo, se ha presentado mientras tienen lugar las conversaciones de paz a tres en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, y cuando está cerca de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión de Moscú al territorio ucraniano.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))