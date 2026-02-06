Argentina crea la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno de Javier Milei respecto a la creciente circulación de desinformación, se destaca la decisión de dejar de financiar relatos mediáticos mediante publicidad oficial, acción que, según el Ejecutivo, incrementó el volumen de información inexacta y campañas orientadas a confundir a la opinión pública. La noticia principal radica en el lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva entidad estatal dedicada a identificar y refutar públicamente informaciones consideradas erróneas o manipuladas por distintos actores y plataformas.

Según informó un reciente comunicado citado por el medio, la Oficina de Respuesta Oficial tiene el mandato de “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política”. El comunicado advierte que el mero ejercicio de informar resulta insuficiente ante el avance de la desinformación, y plantea que es imprescindible proporcionar refutaciones claras como complemento a la información pública tradicional.

Tal como detalló el Gobierno, la estrategia consiste en “combatir la desinformación brindando más información”, postura que, según el mensaje difundido, contrasta con enfoques atribuidos a sectores políticos asociados a la izquierda, a quienes el Gobierno acusa de recurrir a la censura durante sus gestiones limitando voces opositoras en medios y redes sociales. La declaración subraya que la iniciativa del Ejecutivo “es contundente” y busca añadir una “voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”. Además, sostiene que “el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”.

El texto publicado reitera que desde el inicio de su gestión, el Gobierno optó por desvincular la pauta oficial de los medios que, a criterio del Ejecutivo, confundían el ejercicio periodístico con fines políticos. Producto de esta medida, argumenta el comunicado, la circulación de información incorrecta o falsa aumentó en notoriedad, lo que, para el Ejecutivo, exige respuestas institucionales enfocadas en la confrontación directa de datos y relatos engañosos.

La Oficina de Respuesta Oficial, según consignó el medio, enfatiza que su rol no busca convencer al público ni imponer perspectivas oficiales, sino “lograr que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. En su mensaje, el nuevo organismo señala que la democracia gana fortaleza al exponer la mentira y no al tolerarla: “La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”.

Medios nacionales e internacionales informaron que el anuncio guarda similitudes con una estrategia implementada en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, donde se creó una plataforma digital denominada ‘Media Bias’ concebida con el objetivo de refutar lo que aquel Gobierno consideró noticias falsas y bulos difundidos sobre su gestión.

Dentro del posicionamiento oficial, la nueva oficina subraya que no busca replicar mecanismos de censura señalados en modelos internacionales, sino fortalecer la transparencia y la capacidad ciudadana para acceder a información verificada frente a campañas de desacreditación o manipulación mediática.

Reportes de prensa detallan que la creación de la Oficina ocurre en una coyuntura de fuerte polarización mediática, con debates públicos intensos sobre la relación Estado-prensa y el papel de los medios en la formación de opinión. Funcionarios del Ejecutivo afirman que esta medida responde a la percepción de que la desinformación constituye un factor que erosiona la confianza en las instituciones, y que solo a través de intervenciones oficiales proactivas puede aspirarse a un debate público con base en hechos comprobados.

La presentación de la oficina subraya la intención de marcar una diferencia respecto de políticas de comunicación implementadas en otras administraciones, enfatizando la supuesta no intervención en la libertad de expresión y la preferencia por el escrutinio y aclaración pública antes que por restricciones o cierres de canales informativos.