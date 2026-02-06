Alemania avala la condena en Hungría al activista Maja T. por una agresión a dos neonazis

El ministro Alexander Dobrindt señaló que los delitos cometidos durante el denominado Día del Honor en Budapest incluyeron el uso de porras, martillos de goma y otras armas, y destacó que se produjo una fractura de cráneo en una de las víctimas. Tras estos hechos, la justicia húngara condenó a ocho años de prisión al activista alemán Maja T. La defensa asegura que el acusado no portaba armas. Según publicó el grupo de medios alemán RND, Dobrindt considera que la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas justifica la sentencia y validó el proceso judicial llevado a cabo en Hungría, país en el que ocurrieron los ataques.

El medio RND detalló que los hechos ocurrieron durante la marcha conocida como Día del Honor, un evento anual en la capital húngara que reúne a agrupaciones de extrema derecha, incluyendo a participantes neonazis de distintos países europeos. En ese contexto, Maja T., considerado activista antifascista, fue acusado de participar en una agresión el 11 de febrero de 2023 junto a otros miembros de un grupo de izquierda. Las autoridades señalaron, según reportó el medio alemán, que el ataque dejó heridas de gravedad, haciendo especial mención a la fractura de cráneo de uno de los manifestantes de extrema derecha, lo que fue la base de la imputación.

De acuerdo con RND, Dobrindt remarcó que las acciones violentas del grupo al que pertenece Maja T. justificaron que la causa y la posterior sentencia se sustanciaran en Hungría. El funcionario sostuvo que, siendo un crimen cometido en territorio húngaro, “no hay nada que objetar” a que el proceso se haya desarrollado en ese país, legitimando así tanto la instrucción del expediente como su conclusión judicial.

Durante el proceso, la defensa del activista alemán negó que Maja T. hubiera portado algún tipo de arma durante los hechos. El equipo legal indicó que su defendida, supuestamente identificada como Maja T., no disponía de instrumentos con los cuales agredir y que la única prueba presentada por la Fiscalía consistió en imágenes de una cámara de seguridad ubicada cerca del lugar de la agresión, según recogió el grupo RND. La Fiscalía, a pesar de no aportar materiales adicionales que vincularan directamente a Maja T. con el ataque, insistió en que el acusado aparece en las grabaciones relativas a la escena de los hechos.

La condena a prisión por ocho años para Maja T. ha sido motivo de debate en el ámbito judicial y político de Alemania y Hungría. Según consignó RND, figuras del oficialismo alemán consideran que la sentencia, a pesar de su severidad, responde a la gravedad de las lesiones producidas durante el ataque y a la utilización de armas catalogadas como peligrosas. Por su parte, el entorno defensor sostiene que la falta de pruebas materiales impide atribuir a su defendida la comisión efectiva de la agresión con armas.

La marcha del Día del Honor en Budapest mantiene desde hace años una alta tensión política y social, congregando a agrupaciones neonazis y generando protestas y contramarchas encabezadas por activistas antifascistas, como lo indica el contexto señalado por RND. Estos enfrentamientos han desembocado en incidentes en los que ambas partes han denunciado actos de violencia. La justicia húngara argumentó que las evidencias recabadas durante el proceso justifican la condena impuesta. Mientras la parte acusadora sostiene la existencia de elementos suficientes para la culpabilidad, la defensa insiste en la insuficiencia de pruebas, centrando las críticas en la identificación a partir de grabaciones de baja calidad.

En declaraciones recogidas por el grupo de medios RND, Dobrindt remarcó la independencia jurisdiccional de Hungría y evitó mostrar objeciones ante el curso legal del caso en ese país, subrayando que se trata de hechos cometidos fuera de Alemania y sujetos a la Justicia local, no a la alemana. La defensa, por su parte, reitera que el proceso no evidenció pruebas concluyentes más allá de la mención en las imágenes de vigilancia.

El caso continúa recibiendo atención pública y mediática en Alemania, con manifestaciones de apoyo y críticas hacia el tratamiento judicial en Hungría. De acuerdo con la información facilitada por RND, la resolución judicial húngara mantiene su vigencia y las autoridades alemanas, encabezadas por Dobrindt, no han evidenciado intención de objetarla por la vía diplomática o judicial.