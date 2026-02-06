Al menos 13 muertos al caer un autobús con invitados de una boda por un barranco en Nepal

Katmandú, 6 feb (EFE).- Al menos 13 personas murieron y otras 34 resultaron heridas al caer por un barranco el autobús en el que viajaban los invitados de una boda en el oeste de Nepal, según informaron este viernes fuentes policiales.

El portavoz de la policía del distrito de Baitadi, Baldev Badu, confirmó a EFE que el vehículo se precipitó unos 200 metros por una ladera y quedó completamente destruido.

El siniestro ocurrió en una remota zona montañosa de difícil acceso, a unos 500 kilómetros de Katmandú. Del total de víctimas, ocho fallecieron en el lugar del accidente y cinco murieron siendo atendidas en un hospital de la zona.

El autobús, que según las autoridades viajaba con exceso de carga al transportar a más de 50 personas, circulaba por un tramo estrecho y empinado en el momento del accidente. Según el testimonio del conductor, detenido tras el suceso, los frenos fallaron mientras realizaba una maniobra de marcha atrás en la peligrosa orografía de la zona.

"El autobús intentaba girar en una carretera estrecha y empinada, pero no se desplazó correctamente", añadió Badu, citando al conductor. "Tuvieron que dar marcha atrás. Al dar marcha atrás, los frenos no funcionaron y el autobús se cayó".

La policía atribuyó el accidente a una combinación del mal estado de la vía y la sobrecarga del vehículo.

Nepal registra una media de 75 accidentes de tráfico diarios, provocados en gran parte por una accidentada orografía, el precario mantenimiento de las carreteras y el exceso de velocidad. EFE