Agenda informativa multisoporte América para el viernes 6 de febrero de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El histórico lanzamiento que se prevé este año de la misión Artemis II, que será el regreso del hombre a la órbita lunar en más de cincuenta años, es apenas parte de una gran agenda de la NASA y empresas privadas como las de Jeff Bezos y Elon Musk. (foto) (infografía)

- Las flores son la principal importación en el Aeropuerto Internacional de Miami, punto de entrada del 91 % de las que llegan por aire a EE.UU. para esta temporada de San Valentín. (foto) (video) (infografía)

- Bad Bunny no cobra por su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl LX, pero se calcula que el impacto 'post-show' podría dispararse hasta los 1,7 millones de dólares semanales para el cantante puertorriqueño.

- El obispo Ronald Hicks, que sirvió durante años en América Latina, asume el cargo de líder de la Arquidiócesis de Nueva York, una figura más moderada que su predecesor, Timothy Dolan, quien defendía ideas conservadoras. (foto) (video)

- Wall Street cierra una semana marcada por vaivenes y las bajadas del índice Nasdaq después de que algunas empresas presentaron buenos resultados.

- Abogados que representan a migrantes retenidos en el único centro de detención para familias del país denuncian malas condiciones, efectos negativos en la salud mental de menores de edad y ponen en duda la capacidad del Gobierno para controlar un reciente brote de sarampión. (foto) (video)

- Marimar Martínez, una maestra de Chicago y ciudadana estadounidense que recibió cinco disparos de un agente migratorio, asistirá al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump a finales de este mes, invitada por del congresista de Illinois Jesús 'Chuy' García.

VENEZUELA

- Avanza la amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, un período que abarca todos los gobiernos del chavismo, tras la aprobación en primera discusión de la ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. (foto) (video)

MÉXICO

- Los exportadores de Jalisco y Michoacán, los principales estados productores mexicanos, trabajan para surtir de aguacate a Estados Unidos de cara a la Super Bowl, uno de los principales eventos de consumo de esta fruta. (foto) (video)

- Ante la "grave" crisis humanitaria que vive Cuba profundizada por la presión de Estados Unidos, México debe asumir la "iniciativa diplomática" de mediación entre las dos partes para evitar que escale el conflicto. (foto)

-Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

-Aficionados de la agrupación coreana BTS realizan una marcha para exigir claridad a Profeco y OCESA sobre la venta de boletos para los conciertos de la banda de k-pop. (foto) (video)

CUBA

- Los cubanos esperan los detalles sobre las medidas de emergencia del Gobierno para evitar el colapso energético después de que el presidente, Miguel Díaz-Canel, reconociera que la situación es "compleja". (foto) (video)

HAITÍ

- La incertidumbre marca el pulso en Haití a un día de que venza el mandato del Consejo Presidencial de Transición, lo que podría sumir al país en un vacío institucional y agravar más la crisis multidimensional que afecta a la nación caribeña. (foto) (video)

COLOMBIA

- Una delegación de alto nivel del Gobierno viaja a Quito para "abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral" con Ecuador. (video)

- El Gobierno recibe a 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos, quienes llegaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). (foto)

- La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la solicitud de extradición del venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, señalado de participar en el homicidio de un carabinero en Chile.

- El Gobierno colombiano divulga el IPC de enero.

- Con la venta a Millicom del 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Movistar Colombia se cierra un capítulo de más de 20 años de la compañía española en el país. (foto)

- Los habitantes de barrios bajos de Montería, capital del departamento de Córdoba, esperan que el agua de las inundaciones causadas por las lluvias de los últimos días retrocedan para recuperar sus enseres mientras aguardan la entrega de ayuda humanitaria. (foto) (video)

- En un salón de clases convertido en albergue temporal, con pupitres amontonados contra las paredes, colchones apoyados en los rincones y ropa tendida en las ventanas, José Julián Castaño mira su celular mientras espera noticias sobre cuándo podrá volver a su tierra. (foto)

- Un nuevo frente frío que se desplaza desde el hemisferio norte y llegará al Caribe puede aumentar la intensidad de las lluvias y generar inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y oleaje fuerte durante este fin de semana, alertaron este viernes las autoridades.

BRASIL

- El Gobierno redujo su proyección para el crecimiento de la economía este año desde el 2,4 % calculado en septiembre hasta el 2,3 % previsto en el Informe Macroeconómico divulgado por el Ministerio de Hacienda.

ECUADOR

- La canciller Gabriela Sommerfeld y su par de Colombia, Rosa Villavicencio, junto a ministros de ambos países, se reúnen a puerta cerrada para conversar en medio de la guerra comercial.

PERÚ

- La Policía Nacional decidió reforzar la seguridad que brinda a los generales que dirigen los equipos especializados en la lucha contra el crimen organizado, después de que fueran amenazados de muerte por una banda delictiva del norte del país.

PUERTO RICO

- El espíritu reivindicativo de Bad Bunny, que ya ha creado controversia por su actuación este domingo en la Super Bowl, ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera. (Foto)

URUGUAY

- La capital uruguaya celebra el Desfile de Llamadas del Carnaval 2026, que marca el inicio de una fiesta popular que se precia de ser la más larga del mundo en su género, con aproximadamente cuarenta días de duración. (foto) (video)

CANADÁ

- La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y la ministra de Exteriores del país, Anita Anand, inauguran oficialmente este viernes el consulado de Canadá en Nuuk, Groenlandia.

EL SALVADOR

- La cantante colombiana Shakira comienza el sábado la 'residencia centroamericana' en el país, único de la región donde actuará la 'loba', con cinco fechas repartidas en dos fines de semana. (foto) (video)

HONDURAS

- El exministro hondureño de Desarrollo Social José Carlos Cardona y cuatro excolaboradores comparecen ante un juez en la audiencia inicial, vinculados a una presunta trama de fraude por el desvío de más de 227.900 dólares de fondos públicos.

PANAMÁ

- Entrenamientos conjuntos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Panamá, que aunque frecuentes se producen en medio de la escalada de tensión regional en el Caribe. (foto) (video)

CHILE

- Entrevista con el ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero. (foto)

- El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en enero un 0,4 %, dentro de los márgenes esperados, y la inflación a doce meses se quedó en 2,8 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). (foto)

ARGENTINA

- Argentina difunde el indicador de actividad de la construcción correspondiente a diciembre, después de que en noviembre la actividad del sector registrara una caída del 4,1 %. (foto) (video)

- Argentina difunde el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a diciembre, después de que en noviembre la actividad del sector registrara una caída del 0,6 %. (foto) (video)

BRASIL

- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil divulga los datos de producción y comercialización de vehículos correspondientes al mes de enero.

DEPORTES

El Salvador.- Se juega el fin de semana la jornada seis del torneo Clausura del fútbol salvadoreño.

Uruguay.- Previa de la primera fecha del Torneo Apertura uruguayo de fútbol, que se juega entre el 6 y el 9 de febrero.

Argentina.- Nicole Begué, esquiadora alpina de 19 años nacida en Estados Unidos y de madre venezolana, eligió seguir el mismo camino de su padre argentino y competir con la celeste y blanca en su debut olímpico en los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026, una decisión que, explica a EFE, se debe a que la siente su verdadera patria. (foto)

Colombia.- Previa de la quinta jornada de la liga de fútbol colombiana.

Ecuador.- Previa del partido amistoso de pretemporada entre el Barcelona ecuatoriano y el Inter Miami, de Lionel Messi.

México.- Serie del Caribe de béisbol.

México Liga MX: Tigres - Santos (foto)

Paraguay.- Los partidos entre Chile ante Colombia y Paraguay ante Uruguay dan paso a la segunda fecha del grupo A del campeonato sudamericano de fútbol femenino sub-20. (foto)

Paraguay.- Con los partidos entre Santino Núñez ante Radu Turcanu, y Daniel Vallejo ante Gabriel Ghetu, se inicia la serie de playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis entre Paraguay y Rumania. (foto)

República Dominicana.- El dominicano Roberto Cid enfrentará al letón Karlis Ozolins en la primera de dos jornadas por la permanencia en el Grupo II Mundial de la Copa Davis. (foto)

