Zelenski cifra en 55.000 los soldados muertos entre "más de 100.000 ucranianos muertos" y muchos desaparecidos

De acuerdo con declaraciones recientes, Volodimir Zelenski sostuvo que la conquista de territorios por parte de Rusia en la guerra contra Ucrania podría acarrear un elevado número de bajas en el ejército ruso. "Les costaría 800.000 cadáveres más, los cadáveres de sus soldados", indicó el presidente ucraniano en una entrevista difundida por France 2 y replicada por la agencia Europa Press. Zelenski estimó que serían necesarios al menos dos años para que Moscú tenga algún avance territorial relevante, e insistió en que el progreso de la ofensiva rusa es muy lento y costoso en términos humanos. Estas afirmaciones acompañaron el anuncio de una nueva cifra oficial sobre las víctimas ucranianas, que marca el tono del debate sobre el costo humano del conflicto.

Según publicó Europa Press, el mandatario detalló que 55.000 militares ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión, cifra que incluye tanto a soldados profesionales como a personal movilizado ante la guerra. Sumados a las bajas civiles y desaparecidos, el total de ucranianos fallecidos supera las 100.000 personas, una estadística que muestra la magnitud de la tragedia en el país. "En Ucrania, oficialmente en el campo de batalla, el número de soldados muertos, ya sean militares de carrera o personas movilizadas, es de 55.000. Y hay un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas", afirmó Zelenski, conforme mencionó Europa Press.

El presidente ucraniano argumentó, según consignó Europa Press, que la negativa a ceder territorios en la región del Donbás, en especial aquellos que todavía no han sido ocupados por fuerzas rusas, se basa en el costo que la ofensiva supone para el ejército adversario. "Los ucranianos somos perfectamente conscientes del precio que les cuesta a los rusos cada metro y cada kilómetro de este territorio", sostuvo Zelenski, quien agregó que Moscú aún no ha conseguido ninguna victoria desde que comenzó la guerra. Para el jefe de Estado, la estrategia de Ucrania responde a una visión sobre la resistencia y a la certeza de que la ocupación rusa está lejos de consolidarse.

El dirigente también reiteró su oposición a la posibilidad de un "conflicto congelado". Según reportó Europa Press, argumentó que Rusia "necesita un respiro", razón por la cual Ucrania rechaza una tregua basada en concesiones territoriales o en el abandono de posiciones. Zelenski afirmó que la resistencia ucraniana responde, en parte, a los fracasos rusos por lograr avances concretos en el terreno y al deseo de evitar cualquier escenario que perpetúe la inestabilidad.

Interrogado por France 2 sobre su seguridad personal, el presidente admitió varias tentativas de asesinato en su contra por parte de Rusia. "En cierto modo, ya no siento el mismo miedo que al principio de la guerra. Me he acostumbrado. Es parte de mi vida", declaró al medio francés y citado por Europa Press. Las reiteradas amenazas contra su vida no han menguado su determinación, aunque reflejan el riesgo al que está sometido el liderazgo político en una nación en guerra.

Las perspectivas de paz también formaron parte de la entrevista, donde Zelenski valoró el rol de Estados Unidos como un actor indispensable. Según detalló Europa Press, el presidente ucraniano considera que Vladimir Putin "solo le teme" a su homólogo estadounidense, en referencia al expresidente Donald Trump. "Es un hecho", sostuvo, y vinculó el peso negociador de Washington a la influencia sobre Moscú en materia de economía, sanciones y transferencia de armamento. Señaló que Trump, en caso de asumir la presidencia, "no puede aceptar todas las condiciones que el presidente ruso le impone", en particular aquellas referidas a las concesiones territoriales en el Donbás, según reprodujo Europa Press.

Zelenski insistió, de acuerdo con Europa Press, en que "el presidente estadounidense quiere poner fin a esta guerra mediante un acuerdo (...), pero no puede haber ningún acuerdo sobre este tema", ratificando la negativa ucraniana a acceder a los reclamos territoriales de Rusia. El mandatario valoró que Washington enfrenta otras prioridades globales, pero advirtió que Ucrania sigue siendo un factor esencial para la seguridad mundial, por lo que instó a no relegar el conflicto en la agenda internacional, como compartió Europa Press.

En sus declaraciones, el presidente de Ucrania también abordó la percepción de Putin respecto a Europa. Según informó Europa Press, Zelenski sostuvo que el líder ruso busca "humillar a Europa", y manifestó su convicción de que si Ucrania cae, la invasión podría extenderse al continente europeo. "Los países vecinos de Ucrania comprenden que serán las primeras víctimas de Putin, que Rusia avanzará. Sus drones pueden operar en el interior de sus fronteras. El alcance de sus misiles es ilimitado. Atacarán por todas partes", advirtió Zelenski, matizando luego que sus palabras no buscan alarmar sino describir el peligro.

Al defender el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea, el mandatario describió distintas diferencias entre la cultura democrática europea y la gestión autoritaria del Kremlin. Señaló que Europa ha construido un modelo de vida basado en la justicia y la prosperidad económica, al que aspira la sociedad ucraniana. Según publicó Europa Press, reconoció la ayuda recibida de los socios europeos y lamentó que, pese a su apoyo, gran parte de la ciudadanía europea ve la guerra como una realidad ajena a su vida diaria.

El presidente agradeció reiteradamente la solidaridad europea, pero también pidió una mayor conciencia sobre la amenaza que, a su juicio, representa la estrategia del Kremlin. En sus palabras, tanto Kiev como Bruselas defienden un modo de vida democrático y pacífico que se encuentra bajo riesgo ante las ambiciones rusas, como subrayó Europa Press al recoger sus declaraciones.

En la entrevista reseñada por Europa Press, Zelenski remarcó la importancia de la coordinación política y militar con los aliados occidentales para mantener la defensa del territorio ucraniano. Reconoció obstáculos en el terreno diplomático, especialmente por la reticencia de algunos actores a involucrarse más intensamente, pero manifestó su intención de mantener a Ucrania en la agenda internacional hasta alcanzar una solución satisfactoria que respete la integridad territorial del país.