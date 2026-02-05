Volvo Cars cae un 22% en Bolsa tras perder 282 millones de euros en 2025 por los aranceles de EE.UU.

El resultado operativo de Volvo Cars experimentó una reducción del 99% respecto al año anterior, situándose en 300 millones de coronas suecas (28,2 millones de euros), según informó el medio que detalla estos resultados financieros. Esta caída se atribuyó principalmente a una combinación de factores como el descenso de los volúmenes mayoristas y una combinación de ventas y precios menos favorables, aunque la eficiencia en los gastos de venta y administración contribuyó a atenuar los efectos negativos en parte. De acuerdo con la información publicada por el medio, la compañía sueca anunció pérdidas de 3.000 millones de coronas suecas (282,8 millones de euros) al cierre de 2025, lo que contrasta con el beneficio neto de 15.900 millones de coronas suecas (1.498 millones de euros) registrado en 2024. El impacto de estos resultados provocó una caída superior al 22% en la cotización de las acciones de Volvo Cars al inicio de la jornada bursátil del jueves en la bolsa de Estocolmo, donde cada acción pasó a negociarse a un valor de 22,96 (2,15 coronas suecas), según consignó el medio citado.

El informe de Volvo Cars destacó que las ventas totales de la automotriz disminuyeron un 11% en comparación con el ejercicio anterior, ubicándose en 357.300 millones de coronas suecas (33.665 millones de euros). Según consignó el medio, esta baja resultó principalmente de la reducción en las ventas al por mayor y de una desfavorable combinación de ventas y precios, si bien el aumento en la comercialización de vehículos usados ayudó en cierta medida a compensar este retroceso. El resultado bruto de explotación (Ebitda) también reflejó la tendencia negativa, con un descenso del 21% frente al año previo, situándose en 35.700 millones de coronas suecas (3.363 millones de euros). Además, el margen Ebit, que en 2024 se encontraba en el 6%, retrocedió al 3,5% en 2025, de acuerdo con lo detallado por la compañía.

En palabras de Volvo Cars, "A lo largo de todo el año 2025, el mercado mundial de automóviles operó en condiciones difíciles y desiguales, influenciado por una combinación de presiones macroeconómicas, tensiones geopolíticas y cambios regulatorios y comerciales. En general, el año se caracterizó por una demanda limitada, una competencia intensificada y un mayor enfoque en la rentabilidad y la eficiencia", frase citada en la información difundida por el medio. Entre los motivos que explica la compañía, se enumeran factores como el entorno económico global, los desafíos originados por la incertidumbre normativa y comercial, y las tensiones geopolíticas.

En cuanto a los resultados del cuarto trimestre, el medio explicó que Volvo Cars reportó pérdidas de 350 millones de coronas suecas (32,9 millones de euros), en contraste con el beneficio neto de 2.337 millones de coronas suecas (220 millones de euros) que la empresa obtuvo en el mismo periodo de 2024. Las ventas del trimestre retrocedieron un 16% interanual, hasta 94.400 millones de coronas suecas (8.893 millones de euros), reflejando el efecto combinado de factores externos como los aranceles impuestos por Estados Unidos y la depreciación de la corona sueca. Asimismo, el descenso en la demanda, sumado a la eliminación de incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos en el mercado estadounidense, agravó la situación y redujo el volumen de ventas en este segmento. El beneficio operativo trimestral también se contrajo, alcanzando los 1.800 millones de coronas suecas (169 millones de euros), lo que supone una reducción del 51% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según reportó el medio que cubrió estos resultados.

El análisis realizado por la propia Volvo Cars refleja que la reducción en los márgenes y la rentabilidad tiene su origen principalmente en una desfavorable combinación de ventas y precios, así como por la caída en el volumen de ventas al por mayor. No obstante, la empresa resaltó que ha conseguido avances en eficiencia de los costes de venta y administración. También mencionó la parte no reconocida de las pérdidas relacionadas con Polestar, empresa vinculada a vehículos eléctricos, como uno de los componentes que incidieron en el balance, de acuerdo con lo consignado por la fuente.

De cara a 2026, la automotriz dio a conocer que su enfoque se centrará en implementar su estrategia, con el propósito de superar a largo plazo márgenes Ebit del 8%. La empresa también señaló su objetivo de mantener flujos de caja sólidos y propiciar el crecimiento a partir de una oferta de vehículos electrificados. A corto plazo, señaló que el foco estará puesto en la mejora de la eficiencia y en la reducción de la base de costes, lo que permitirá adaptarse a un entorno externo que, según Volvo Cars, se mantiene difícil. El medio especializado señaló que la compañía continuará con los esfuerzos para reducir tanto costes variables como indirectos durante 2026, y el ritmo de las inversiones progresará hacia niveles considerados sostenibles por la automotriz.

Volvo Cars estableció como meta para 2026 recuperar el crecimiento del volumen de ventas en la comparación interanual y mejorar la generación de efectivo, buscando flujos claramente superiores a los obtenidos en 2025. La firma señaló que anticipa un año difícil para la industria automotriz, motivado por la presión persistente sobre los precios debido al contexto competitivo, los persistentes efectos de los aranceles, la incertidumbre normativa y la menor confianza de los consumidores. "2026 será un año desafiante para la industria, con la continua presión sobre los precios derivada de un mercado competitivo, los efectos arancelarios, la incertidumbre regulatoria y una menor confianza del consumidor. Se prevé una contracción del mercado premium en general", afirmó la empresa, según reportó el medio citado.

Los resultados económicos negativos registrados por Volvo Cars en 2025 pusieron de manifiesto el impacto directo de los aranceles estadounidenses, la depreciación de la corona sueca y la reducción de los incentivos a los vehículos eléctricos en el mercado estadounidense. De acuerdo con la publicación, todos estos elementos se combinaron para debilitar tanto las ventas como el margen operativo de la empresa en los diferentes trimestres del año. El informe resumió que la compañía permanece atenta al cambiante contexto comercial internacional y pretende ajustar su estructura de costes, buscando mantener la competitividad, mejorar la rentabilidad y lograr un crecimiento sostenible en el entorno desafiante previsto para 2026.