Sánchez y el Gobierno seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Dúrov

La apertura de cuentas oficiales del Gobierno español y de La Moncloa en Bluesky, una red social similar a X, se ha producido mientras persiste la controversia sobre la continuidad de la actividad institucional en plataformas como X y Telegram, gestionadas por Elon Musk y Pável Dúrov, respectivamente. Según informó Europa Press, la administración encabezada por Pedro Sánchez mantendrá sus perfiles en dichas redes a pesar de las críticas expresadas públicamente por los propietarios de ambas plataformas, en el contexto del debate creciente sobre la seguridad digital y la regulación del entorno virtual en España.

De acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por Europa Press, tanto Pedro Sánchez como los ministerios que integran su Ejecutivo seguirán utilizando X y Telegram como canales de comunicación oficial. Estas fuentes aseguraron que el propósito del Gobierno es promover que estos espacios sean seguros y cuenten con una regulación adecuada para proteger a los usuarios y garantizar la transparencia. El debate se ha intensificado luego de que Pedro Sánchez anunció medidas legislativas para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y sancionar a aquellas empresas tecnológicas que no eliminen contenidos señalados como de odio o ilegales.

Diversos ministros de la coalición Sumar, como Yolanda Díaz, Sira Rego y Pablo Bustinduy, ya habían decidido abandonar X antes de las recientes declaraciones de Musk y migraron sus cuentas a Bluesky. Esta red social se presenta como una alternativa a las plataformas tradicionales y ha concentrado esfuerzos de comunicación de varios miembros del Gobierno y de departamentos ministeriales. No obstante, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene su actividad en X, informó el medio Europa Press.

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, utilizó su plataforma este miércoles para dirigirse a la ciudadanía española, alentando a mantenerse alerta y exigir transparencia después de que se hicieran públicos los planes para endurecer las reglas sobre el uso de redes sociales por parte de menores y ampliar el control sobre las plataformas digitales y sus ejecutivos. Dúrov instó específicamente a la población a "mantenerse vigilantes" y a defender sus derechos en el actual proceso legislativo en España.

Tras estas intervenciones, La Moncloa acusó a Pável Dúrov de difundir "varias mentiras" y de lanzar "ataques ilegítimos" contra el Gobierno. El ejecutivo español consideró que las declaraciones del fundador de Telegram distorsionan la realidad del proceso normativo que se está implementando, según consignó Europa Press.

Por otro lado, Elon Musk, propietario de X, ha intensificado sus críticas al gobierno español y especialmente al presidente Pedro Sánchez. Musk utilizó su red para expresar su opinión sobre las acciones del Ejecutivo, refiriéndose al presidente como "un tirano" y acusándolo de traicionar a España. El medio Europa Press citó una de sus publicaciones: "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España".

En respuesta a las acusaciones procedentes de los fundadores de las plataformas, Pedro Sánchez compartió en X un mensaje en el que escribió: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". Esta frase, publicada tras los comentarios públicos de Musk y Dúrov, reafirma la intención del gobierno de no modificar su estrategia de comunicación institucional en las plataformas citadas.

En cuanto al giro que ha tomado la actividad digital de los distintos órganos del Ejecutivo, Europa Press detalló que tanto la sede del Gobierno como algunos ministerios han acumulado presencia en nuevas redes como Bluesky, aun sin abandonar, por ahora, las cuentas oficiales en X y Telegram. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la decisión de mantener diversas cuentas operativas obedece a una política de diversificación del acceso y la comunicación con la ciudadanía, mientras avanza la discusión sobre la regulación del espacio digital en España.

El plan anunciado por el Ejecutivo, que busca limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y aumentar la presión legal sobre las compañías de tecnología, se enmarca en un contexto europeo de revisión del marco legal de las plataformas digitales. Esta pauta ha generado tanto reacciones internas como externas, especialmente por la posición de sus fundadores en defensa de la libertad de expresión y el modelo de autorregulación tradicional de estas empresas, según ha publicado Europa Press.

La confrontación política y tecnológica refleja una disputa más amplia sobre la gestión del espacio público digital en España y sobre el papel de los responsables de las principales redes sociales en la protección de los usuarios ante contenidos ilícitos o perjudiciales. El mismo medio subraya que, mientras los dirigentes de algunas plataformas defienden un modelo abierto y sin interferencia estatal, el gobierno español prioriza la intervención normativa con el argumento de proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar la seguridad digital.

El anuncio y las decisiones institucionales han suscitado un debate relevante entre usuarios, legisladores y expertos en seguridad digital, que monitorizan el desarrollo de la respuesta tanto de las plataformas tecnológicas como de los responsables políticos involucrados, según publicó Europa Press.