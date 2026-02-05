Agencias

La Policía Nacional localiza a 72 trabajadores del campo en situación irregular en Lorca

La Policía Nacional ha llevado a cabo un importante operativo contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrario en distintas fincas situadas en el término municipal de Lorca durante el que identificaron a 247 trabajadores que se desplazaban en autobuses y furgonetas desde puntos ya concertados previamente donde eran recogidos y trasladados a las fincas agrícolas. Del total de los identificados, 72 se encontraban en situación irregular en España.

La actuación se enmarca dentro del seguimiento y control de flujos de movilidad de trabajadores agrícolas tras detectarse al traslado masivo de personas en autobuses y furgonetas desde distintos puntos de Lorca hasta las explotaciones agrícolas investigadas, según han informado fuentes del Cuerpo en una nota de prensa.

La investigación permitió averiguar que entre los trabajadores se encontraban personas extranjeras en situación irregular en el país y que debido a situación de vulnerabilidad podrían estar siendo víctimas de condiciones laborales abusivas sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social.

Además, los agentes identificaron a otras 10 personas que trabajaban suplantando la identidad de otras personas con permiso de residencia y trabajo, por lo que se les imputó delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental y tendrán que responder por estos hechos ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridos para ello.

Las unidades de investigación en materia de extranjería continúan con las gestiones para poder determinar la responsabilidad administrativa o penal por parte de diferentes empresas del sector agrario, con el objetivo de neutralizar cualquier posible situación de explotación laboral de ciudadanos extranjeros.

EuropaPress

