Colombia acuerda con EEUU actuar contra "objetivos de alto valor" incluidos del ELN y del Clan del Golfo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que varios de los cabecillas del narcotráfico cuyas identidades ha proporcionado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, residen fuera de Colombia y están integrados en lo que calificó como “la multinacional de la cocaína”. Petro planteó la necesidad de coordinar una acción internacional para incautar los bienes y capturar a estos líderes del crimen, quienes —según sus palabras recogidas por el medio original— “no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína”. Además, enfatizó su rechazo a que los principales responsables permanezcan en el extranjero con altos niveles de vida, mientras los campesinos colombianos son los que enfrentan las consecuencias más graves.

Según informó el medio de referencia, el gobierno colombiano y la administración de Estados Unidos han reafirmado su compromiso de trabajar en conjunto contra los denominados “objetivos de alto valor”, entre los que se encuentran figuras clave de organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La ratificación de esta alianza fue detallada por el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, quien destacó que la cooperación incluye tanto a quienes operan desde el extranjero —descritos como “cerebros financieros y criminales”— como a aquellos responsables de impulsar la violencia y los delitos en el territorio nacional.

Sánchez, tal como publicó el medio citado, identificó entre los principales objetivos de estos operativos a Néstor Vera Fernández (alias ‘Iván Mordisco’, de las disidencias de las FARC), Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (alias ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo) y Gustavo Aníbal Giraldo (alias ‘Pablito’, figura relevante del ELN). Contra estos tres individuos existen órdenes de captura en vigor y se ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares (4.200 euros) por cada uno. El ministro utilizó sus redes sociales para recalcar que esta política no distingue entre los tipos de liderazgo criminal ni el país donde residan, y señaló la importancia de la cooperación internacional como pilar central de la estrategia antinarcóticos.

El titular de Defensa también exhortó a los miembros de los grupos armados ilegales a desmovilizarse, recordando que existen oportunidades de reintegración acordes a la constitución y las leyes de Colombia. “Vivir en la ilegalidad no es una opción, es una elección”, declaró Sánchez, según reportó el medio mencionado.

Estas declaraciones oficiales se difundieron poco después de una operación militar desarrollada por el Ejército de Colombia en la región de Catatumbo, al noreste del país. El medio original detalló que, durante las acciones de la madrugada del miércoles, las fuerzas armadas abatieron a al menos siete integrantes del ELN en ataques dirigidos tanto a la guerrilla como al Frente 33, vinculado a las disidencias de las FARC. Adicionalmente, el presidente Petro confirmó que en ese operativo se logró la captura de tres combatientes del ELN y la incautación de doce fusiles. Las operaciones incluyeron bombardeos y el despliegue de tropas en los municipios de El Tarra y Tibú, localizados en el departamento de Norte de Santander.

Petro, citado por el medio, explicó los antecedentes de este conflicto, recordando que hace tres años se propuso un proceso de paz al ELN, pero que la respuesta de ese grupo incluyó el asesinato de 200 campesinos en la región del Catatumbo, hecho que tuvo lugar hace un año. El mandatario colombiano subrayó la necesidad de reforzar la cooperación internacional para que los responsables no sigan gozando de impunidad en el extranjero mientras la población rural sufre las consecuencias directas de este tipo de violencia.

El medio también recogió las declaraciones que Petro ofreció tras una reunión reciente con Donald Trump en la Casa Blanca. Allí, el presidente colombiano insistió en que la “primera línea del narcotráfico” se encuentra en ciudades como Dubái, Madrid y Miami, ubicaciones conocidas por las agencias estadounidenses, resaltando que el combate a las organizaciones criminales trasciende fronteras nacionales y demanda una respuesta global coordinada.

Como parte de esta estrategia, el mandatario comunicó que ha solicitado la coordinación de los servicios de inteligencia policial de distintos países para identificar y embargar los activos de estos cabecillas, así como para facilitar su captura en las urbes donde residen. De acuerdo con lo señalado por el medio de referencia, la propuesta busca que las acciones de represión e incautación se desarrollen en colaboración con socios internacionales, aumentando la presión sobre las redes que sostienen el narcotráfico global.

La alianza entre Colombia y Estados Unidos, reafirmada por Sánchez en diferentes intervenciones públicas y en sus redes, está centrada en el objetivo compartido de desmantelar tanto la infraestructura criminal como las fuentes de financiamiento del narcotráfico, sin distinción del país de residencia de los líderes ni de la modalidad operativa empleada. Esta visión conjunta constituye uno de los pilares de la política de seguridad regional, según expresó el gobierno colombiano y recogió el medio mencionado.