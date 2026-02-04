Xiaomi España anuncia su alianza con PHotoESPAÑA con el objetivo de elevar la fotografía móvil a la categoría de arte

Xiaomi España ha anunciado su alianza con PHotoESPAÑA, el festival internacional de fotografía más importante del país, en un paso decisivo para conectar la tecnología móvil con la creación artística. Con este acuerdo, la compañía busca demostrar su liderazgo en este sector y cómo el 'smartphone' se ha convertido en una herramienta esencial para capturar la realidad con una calidad que, hasta hace poco, parecía reservada a las cámaras profesionales.

La empresa explica que esta colaboración es "la evolución natural" de la alianza con Leica -iniciada en 2022-. Tras cuatro años trasladando la icónica "ciencia del color" de la firma alemana a los móviles Xiaomi, la marca llega al festival para demostrar que sus lentes "permiten jugar con la textura, el contraste y la profundidad con una libertad creativa total".

Xiaomi España tendrá una presencia muy activa durante todo el festival, desplegando un programa de actividades diseñado para acercar la excelencia fotográfica al público general. Como corazón de esta colaboración, la Serrería Belga, sede principal del festival, acogerá un espacio exclusivo de la marca y una exposición propia, donde la tecnología se hará invisible para ceder todo el protagonismo a la imagen.

Además, la marca saldrá a la calle con una serie de 'PhotoWalks' y 'masterclasses' técnicas. Estas experiencias, lideradas por expertos en imagen, permitirán a los asistentes exprimir el 'hardware' de sus dispositivos y dominar la gestión de la luz en escenarios reales, elevando la fotografía móvil a un nuevo estándar de calidad.

"Esta colaboración estratégica con PHotoESPAÑA representa un hito fundamental en nuestra hoja de ruta. Desde que nos unimos a Leica en 2022, nuestra ambición ha sido dotar a cada usuario de una capacidad profesional real. Por ello, aliarnos con el festival fotográfico más prestigioso de España ha establecido el escenario idóneo para validar nuestra tecnología y demostrar que Xiaomi ha redefinido el territorio fotográfico, permitiendo que la máxima maestría visual esté, por fin, al alcance de todos", señala Nelly de Navia, Head of Marketing de Xiaomi Iberia.

EL DESAFÍO AZKÁRATE: LA MAESTRA PRUEBA LA NUEVA ERA

Si la tecnología es el medio, la mirada es el fin. Para demostrarlo, la alianza presenta un experimento único: poner el dispositivo más avanzado de Xiaomi en manos de Isabel Azkárate. La histórica fotógrafa, conocida por capturar la verdad sin filtros, se ha enfrentado al reto de traducir su lenguaje visual, forjado en carrete y cuarto oscuro, a la pantalla de un móvil. "No es solo una colaboración; es una prueba de fuego para ver cómo la maestría clásica se reinventa a través de una lente de última generación", explican desde Xiaomi España.

"Después de toda una vida fotografiando en analógico, ahora se me plantea el reto de preparar una exposición para PHotoESPAÑA realizada con un teléfono Xiaomi, que además incorpora una cámara con óptica Leica, las mismas lentes con las que he trabajado durante décadas. Para mí, la propuesta no podría ser más estimulante. Poder estar en PHotoESPAÑA, presentar nuevos trabajos y, al mismo tiempo, mostrar parte de mi exposición retrospectiva, ya exhibida en mi ciudad natal (Kutxa Fundazioa, en San Sebastián) y en Nueva York (Instituto Cervantes) es una ilusión renovada y una etapa muy especial en mi trayectoria", detalla la fotógrafa Isabel Azkárate.

"La fotografía siempre ha dependido de la evolución de sus herramientas. Esta alianza nos permite explorar ese nuevo territorio donde lo digital y lo artístico se encuentran. Ver a autoras de la talla de Isabel Azkárate jugando con estos nuevos formatos confirma que, cambie lo que cambie, la cámara, la intención del fotógrafo sigue siendo lo único insustituible", ha sentenciado María Santoyo, directora de PHotoESPAÑA.