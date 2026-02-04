Uncastillo comienza este viernes su promoción como miembro de la Red de Juderías

El municipio de Uncastillo, situado en la Comarca zaragozana de Cinco Villas, recibirá este viernes, 6 de febrero, a los participantes del viaje de prensa organizado por la Red de Juderías de España, para el que ha colaborado con el Centro Cultural Sefarad de Argentina.

El objetivo es dar a conocer los encantos de diferentes emplazamientos con legado sefardí de España, entre los que se encuentra Uncastillo, después de haber sido seleccionado para formar parte de esta red, ha informado la Comarca de Cinco Villas.

Para ello, se ofrecerá información de este viaje en el medio digital especializado 'eSefarad'.

El grupo de visitantes recalará el viernes en la localidad cincovillesa, donde visitarán su judería y serán recibidos por la alcaldesa de Uncastillo, Teresa Pueyo.

Además, coincidiendo con este viaje de prensa ha elaborado un vídeo promocional que acaba de estrenarse para ser difundido en diferentes canales, entre ellas, las redes sociales y página web de la entidad.

Este viaje de prensa llegará a Uncastillo tras pasar por las juderías de Monzón, Zaragoza, Calatayud, Híjar y Belchite. A continuación, se trasladarán a Tarazona y Tudela para terminar, el próximo martes, 10 de febrero, en Barcelona.

LA HISTORIA SEFARDÍ DE UNCASTILLO

Este pueblo cincovillés atesora en su casco urbano importantes espacios de poso sefardí. Entre ellos, se encuentra uno que la Fundación Uncastillo lleva desde hace años diseñando: un centro de interpretación sobre la muerte en la cultura judía, ligada a la sinagoga, que se puede visitar actualmente.

Además, estudiosos como Miguel Ángel Motis, indican que existen evidencias del pasado sefardí uncastillero. "El primer documento es la concesión que Alfonso II, en 1169, realiza en favor de la parroquia de San Martín, permitiendo asentarse en la misma a todo poblador que lo desease", ha señalado el experto.

Aunque para entender la importancia que la aljama judía tuvo en Uncastillo hay que remontarse "al año 1404, cuando tienen lugar las Cortes de Maella, en las que el rey Martín I, para reducir el déficit del General --impuesto que gravaba indirectamente el tráfico de mercancías y el consumo y cuyo nombre nos conduce a las Generalidades o Diputaciones, que eran las entidades encargadas de gestionarlo--, decretará que se realice un recuento universal, a fin de establecer un censo que permitiese calcular las cantidades a recaudar para alivianar el mencionado problema financiero".

En ese recuento, Uncastillo "atestiguará 29 fuegos pertenecientes a casas de familias judías, lo que supone unos 115 habitantes, un 22% de la población, lo cual deja ver la importancia y enorme presencia de la comunidad sefardí en la localidad", ha destacado Motis.

Además, Uncastillo fue declarada fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966 por "su impresionante casco urbano", jalonado por seis iglesias y un castillo, entre otros encantos, para los que se puede concertar una visita guiada en la oficina de turismo.