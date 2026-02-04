Sanidad evaluará este año la Estrategia en Cáncer del SNS para "detectar brechas y reforzar su implementación"

El análisis de la atención a los pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer se ha colocado en el centro del plan de acción del Ministerio de Sanidad, que ha destacado que cada año en España se detectan cerca de 1.000 casos en menores de 15 años, con una supervivencia a cinco años del 84 por ciento. El Ministerio ha adelantado además la puesta en marcha de nuevas iniciativas dirigidas a este colectivo, entre las que figuran el Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente Pediátrico, la formación especializada para Atención Primaria con el objetivo de mejorar la detección precoz y la creación de protocolos clínicos para un diagnóstico temprano en adolescentes en el año 2026.

Tal como reportó el Ministerio de Sanidad durante la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada en 2021, será sometida a una evaluación exhaustiva a lo largo de 2026 para identificar posibles deficiencias e impulsar su aplicación en todo el territorio. Según se recoge en un comunicado oficial difundido por el Ministerio y citado por varios medios, el objetivo de esta revisión es mejorar la respuesta nacional frente a la enfermedad y adaptarse a los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población y el aumento de la supervivencia de los pacientes.

El medio informó que, en 2025, Sanidad llevó a cabo un estudio exhaustivo acerca del impacto laboral y social derivado del cáncer. Sus resultados serán publicados próximamente, y se espera que sirvan de base para futuras decisiones en materia de apoyo y atención a los afectados. Además, desde el Ministerio se anunció la elaboración y difusión de nuevas Guías de Comunicación en Oncología, un recurso que busca mejorar la interacción entre profesionales sanitarios, pacientes y familiares en cada etapa del proceso oncológico.

De acuerdo con fuentes ministeriales, se encuentra en desarrollo el Documento de Desarrollo 2026-2030 de la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS. Esta hoja de ruta determinará el enfoque de la atención a personas con necesidades paliativas en los próximos años, con especial atención tanto a adultos como a menores. El texto centra sus recomendaciones en la identificación adecuada de casos y en garantizar una atención integral, coordinada y orientada a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida en etapas avanzadas.

Según la cobertura del Ministerio, el compromiso con la mejora de la atención a menores con cáncer abarca tanto medidas clínicas como formativas. En este sentido, el Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente Pediátrico ya fue aprobado por el Consejo Interterritorial en 2025, y se ha impulsado un curso de formación enfocado a profesionales de la Atención Primaria para facilitar la identificación temprana de posibles casos oncológicos en la infancia. De igual modo, durante 2026 se prevé la definición de protocolos específicos destinados a la detección precoz de tumores en adolescentes.

Durante el acto organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la importancia de mantener y fortalecer el sistema sanitario público como pilar en la lucha contra el cáncer. “Quiero ser muy clara, la lucha contra el cáncer necesita una sanidad pública fuerte, con todos los elementos que necesitamos, porque lo primero que se resiente cuando se resiente nuestra sanidad pública es la prevención y el seguimiento de los pacientes”, afirmó, en declaraciones recogidas por el Ministerio. García describió la sanidad pública como un “seguro a todo riesgo” ante la enfermedad.

En su intervención, la ministra remarcó que los avances en el sistema público y la investigación científica han permitido que el cáncer pase a considerarse, en muchas ocasiones, como una enfermedad crónica, con pacientes que logran una supervivencia prolongada y con una calidad de vida mejorada. Asimismo, reconoció que el contexto actual presenta desafíos importantes: el envejecimiento de la población y una mayor supervivencia incrementan la presión sobre el sistema de salud, que debe transformarse para acompañar a los afectados en todas las etapas de la enfermedad, más allá de la atención aguda.

“El sistema sanitario público y la ciencia son las que han permitido que, en la actualidad, al hablar de cáncer, se hable de historias de supervivencia, de cronificación, de vidas que continúan”, sostuvo la ministra, citada por el Ministerio. García insistió en que la atención integral implica ofrecer información veraz y apoyo a las personas y familias que se enfrentan a la “incertidumbre” del diagnóstico y evolución de la enfermedad. Resaltó además la necesidad de contrarrestar la desinformación con certezas y datos fiables.

El Ministerio también informó que la relación entre profesionales sanitarios y pacientes constituye el cimiento del sistema, por lo que resulta prioritario que el tiempo invertido en formación e investigación revierta directamente en la calidad asistencial. “La relación profesional-paciente es la piedra angular sobre la que recae todo el sistema sanitario”, señaló la ministra durante el evento.

Entre los avances científicos y médicos, García subrayó el papel de España como el segundo país del mundo con mayor número de ensayos clínicos. “Defender la ciencia es decidir que un diagnóstico llegue a tiempo y que cuando llegue, llegue con todas las garantías de ser abordado de la mejor manera posible. Defender la ciencia es que un cribado funcione y que una vacuna proteja. Defender la ciencia es invertir hoy para que mañana haya menos sufrimiento, menos muertes evitables y más años de vida con calidad”, citó el Ministerio en su comunicado.

Respecto a la cooperación internacional, el Ministerio puntualizó que España trabaja activamente en la Estrategia de la Red Europea de Centros Integrales del Cáncer, que agrupa a 163 instituciones de 31 países. Este esfuerzo colectivo pretende favorecer el intercambio de conocimiento, la investigación compartida y la adopción de buenas prácticas. A esto se suma el Plan de Terapias Avanzadas y otras iniciativas que buscan situar a España a la vanguardia de la atención oncológica.

Para concluir su intervención, la ministra definió el abordaje del cáncer como un asunto de responsabilidad pública, ciencia y justicia social. En su opinión, “hablar del cáncer es hablar de responsabilidad pública, de ciencia y de justicia social y de futuro. Es conocer la dureza de una enfermedad sin edulcorarla, pero también afirmar que sabemos más, que cada vez tratamos mejor y que cada vez llegamos antes. Es defender que la sanidad pública es la mejor herramienta que tenemos para no dejar a nadie atrás”, según recogió el Ministerio de Sanidad.

La agenda señalada por Sanidad prevé un seguimiento regular de los resultados alcanzados en la implementación de la Estrategia en Cáncer y el diseño de líneas de acción ajustadas a las nuevas necesidades detectadas, particularmente en lo referente a la detección precoz y el acompañamiento integral de los pacientes y sus familias, como detalló el organismo.